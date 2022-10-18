　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他打翻「好市多葡萄」！同行年輕人「回1句」她傻眼：還要不要臉

一名女網友抱怨，在好市多驚見奧客實錄，讓她直呼「都不會不好意思欸」。（本刊資料照）

▲一名女網友抱怨，在好市多驚見奧客實錄，讓她直呼「都不會不好意思欸」。

圖文／鏡週刊

知名美式賣場好市多（Costco）的水果區「奧客出現率」較其他區來的高；就有一名女網友抱怨，一位中年男顧客為了看葡萄，把外盒的包裝紙扯斷、害葡萄掉滿地，男子同伴走過來僅稱「放著就好」，讓一旁原PO傻眼直呼「都不會不好意思欸」。

一名女網友在「COSTCO好市多 消費經驗分享區」發文抱怨「我終於見識到『腦事多』的客人！」，她表示，今天目睹一名中年男子，直接拉扯葡萄外盒的包裝紙想看葡萄，結果紙斷掉，整盒葡萄打開掉出來，中年男只好在地上撿葡萄。

[廣告]請繼續往下閱讀...
女網友抱怨，不少奧客出現在水果區。（轉載自COSTCO好市多 消費經驗分享區）

▲女網友抱怨，不少奧客出現在水果區。（轉載自COSTCO好市多 消費經驗分享區）

原PO敘述，中年男子撿完葡萄打算放回原地，這時同行的年輕男子走過來，原PO心想「年輕人一定會跟服務員講，叫他們來處理」，沒想到年輕男子僅稱「就放著就好」，中年男子還偷A了幾顆葡萄放進口中，2人轉頭繼續逛賣場。

原PO看完傻眼直呼「我就在旁邊看，他們也不會不好意思欸」，最後甚至是原PO請服務人員處理水果區現場慘況。

文章一出，不少網友紛紛留言「真的覺得很需要有賣場糾察隊員維持‍」「所以我都不買他們可以打開的盒裝水果」「之前疫情還比較嚴重一點的時候，想說去補一下物資，親眼目睹一個中年男子打開那個很小很迷你的葡萄然後拔2顆來吃，還順手餵他不知道是女朋友還是老婆的人」「台灣人這種水準還一天到晚嫌棄大陸人，真是夠了」「水果區我都不愛逛，因為東西都被摸過了衛生堪慮」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399　限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399


更多鏡週刊報導
忘切帳號？小編發「小資厭世文」加碼免運券　蝦皮湧2.7萬人大讚：行銷鬼才
梁文音「同性戀需要被神恢復」遭網友重提　同志好友澄清：她很愛我們
不頂讓了！台南「康樂街牛肉湯」繼續營業　老闆娘曝原因

►宜蘭綠舞觀光飯店1泊2食超激殺5.2折！加碼浴衣體驗美照拍到滿

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
快訊／台中佛具工廠大火全毀！延燒隔壁塑膠廠　損失至少千萬
百元理髮變「更生人髮型」！他求償3000元遭拒氣炸
週末「新颱攪局」機率曝　2區域防大雨
柯文哲稱通知關水門「民眾不信邪」　音樂節承辦：關閉後才收到
全昭旻入境新加坡「被海關抓走」！　《RM》成員全傻眼
天選之人「這基因」超強大　研究：病毒很難攻破
快訊／古天樂「神經全壞死」？　本人發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北橫公路柔腸寸斷「路消失」　明池受困300多人「明天下半天撤出」

深耕杏壇近40年　馬籍教授賴山強獲頒馬偕計畫永久居留證

台中購物節10／26開跑　盧秀燕祭出超過10萬獎項...總獎金逾3億

獨／正妹辣腿慘變「紅豆冰」氣瘋　討診斷書要告民宿！醫聽完笑翻

女友陪老闆吃飯賺錢「2年後突懷孕」！他見超音波照愣：我都有戴套

婆婆教戰「神解鎖隊友」　媳婦爽翻：決定繼續躺平了

他打翻「好市多葡萄」！同行年輕人「回1句」她傻眼：還要不要臉

週四回暖好天氣！週末「新颱攪局」機率曝　2雨區防大雨

獵戶座流星雨來了　本週五晚間「每小時20顆流星劃過夜空」

婆婆罹子宮頸癌！她慘被牽拖「媳婦不孝害的」...怒揭公公黑歷史

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

姊弟每天尖叫+擁抱迎接　爸收巨星待遇：最期待這刻

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

百齡橋下50台↑車泡水罵翻　網曬有通知鐵證：不移怪誰

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

北橫公路柔腸寸斷「路消失」　明池受困300多人「明天下半天撤出」

深耕杏壇近40年　馬籍教授賴山強獲頒馬偕計畫永久居留證

台中購物節10／26開跑　盧秀燕祭出超過10萬獎項...總獎金逾3億

獨／正妹辣腿慘變「紅豆冰」氣瘋　討診斷書要告民宿！醫聽完笑翻

女友陪老闆吃飯賺錢「2年後突懷孕」！他見超音波照愣：我都有戴套

婆婆教戰「神解鎖隊友」　媳婦爽翻：決定繼續躺平了

他打翻「好市多葡萄」！同行年輕人「回1句」她傻眼：還要不要臉

週四回暖好天氣！週末「新颱攪局」機率曝　2雨區防大雨

獵戶座流星雨來了　本週五晚間「每小時20顆流星劃過夜空」

婆婆罹子宮頸癌！她慘被牽拖「媳婦不孝害的」...怒揭公公黑歷史

ET民調／侯友宜獲54.7%支持度　輾壓林佳龍31.9%

小摩不埋單「資產重分類」？看空4金控　被金管會打臉

時間到了還沒回家！白汪忍不住哭哭　下秒「1舉動」讓爸心碎

北橫公路柔腸寸斷「路消失」　明池受困300多人「明天下半天撤出」

「喵星人推倒電視」網友崩潰求解　專家指路：最簡單這招

台中潭子佛具工廠大火全毀！延燒隔壁塑膠廠　損失至少千萬

一口飯要咬20下！營養師揭4原因：吃太快恐釀過敏　飲料含一下再吞

曾經的深愛！鄭寶清、許國泰痛批民進黨貪腐　籲台灣人全面覺醒

破除雄安新區「降級說」　河北貫徹習指示：中國式現代化推進建設

澳洲工黨新政府大轉彎　不再承認「西耶路撒冷」是以色列首都

2男坐欄杆抱抱突失衡　從3樓摔下...1人慘死

生活熱門新聞

聯名卡換東家「會員反應曝」　好市多慘了

「好市多突寄1通知」會員賭爛：不尊重主卡人

國三兒借路人1000元被騙　媽1招讓眾人讚爆

快訊／雙颱共舞！第21號海棠颱風下午生成　最新路徑曝

「WHY AND 1/2」明年結束營業

他斷10年友誼　被當情緒垃圾桶

百元理髮變「更生人髮型」！他求償3000元遭拒氣炸

20歲男被友推坑「吸1年電子煙」　醫曝下場搖頭

捷運抬頭有個肚子！他苦惱「怎判斷孕婦或肥肉」

獨／台大發現918地震主因「有照片佐證」　學者：可幫助未來防災

3大新變異株入侵　BF.7症狀曝光

免9千租金！房東只有1要求還給錢

蝦皮小編忘切帳號！連5更怒砲同事「狂放臭屁」

男友常忘帶手機！閨蜜：一定有鬼...她搜包包傻了

更多熱門

相關新聞

好市多白米驚見「米蟲大軍」！內行人教一招解決

好市多白米驚見「米蟲大軍」！內行人教一招解決

台灣氣候濕熱，食物若未保存好很容易滋生細菌或長蟲。一名網友就表示，自己在好市多（Costco）買了一袋白米，沒幾天打開卻發現白米裡開起「米蟲宗親會」，讓她直呼「多到嚇死人」。不少網友指出這家白米較容易長蟲，也有內行人傳授不長蟲的小方法。

國泰世華已做好「最壞打算」！讓出好市多卡　將有兩大門檻要過　

國泰世華已做好「最壞打算」！讓出好市多卡　將有兩大門檻要過　

「好市多突寄1通知」會員賭爛：不尊重主卡人

「好市多突寄1通知」會員賭爛：不尊重主卡人

好市多卡被北富銀搶親！　國泰世華失合約：持續洽談中　

好市多卡被北富銀搶親！　國泰世華失合約：持續洽談中　

聯名卡換東家「會員反應曝」　好市多慘了

聯名卡換東家「會員反應曝」　好市多慘了

關鍵字：

鏡週刊好市多葡萄

讀者迴響

熱門新聞

好市多被搶親！250萬「國泰世華卡友」哭哭

51歲古天樂驚證實「神經全壞死」！急入院動手術

快訊／曾威豪、劉芯彤入獄了　憔悴現身不發一語

牛角燒肉登台20周年推優惠

《我可能不會愛你》拿鐵驚爆婚變！

熊好券來了！今下午開放登記「6抽2」

聯名卡換東家「會員反應曝」　好市多慘了

黃義交墜樓「何麗玲」再成熱搜字　60歲現況曝光

34歲女星證實罹癌　呆站醫院門口哭了

林襄「大膽全裸」超猛彩蛋照曝光！

孫安佐爆交新女友「是13萬超兇直播主」！G級上圍辣爆

黃義交墜樓亡「疫情後狀態很差」　3天前才和女兒一起吃飯

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

豪宅性愛趴！　14男嗨戰8女慘了

好市多卡被北富銀搶親！　國泰世華失合約：持續洽談中　

更多

最夯影音

更多
拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪
BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面