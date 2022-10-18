他打翻「好市多葡萄」！同行年輕人「回1句」她傻眼：還要不要臉

▲一名女網友抱怨，在好市多驚見奧客實錄，讓她直呼「都不會不好意思欸」。

圖文／鏡週刊

知名美式賣場好市多（Costco）的水果區「奧客出現率」較其他區來的高；就有一名女網友抱怨，一位中年男顧客為了看葡萄，把外盒的包裝紙扯斷、害葡萄掉滿地，男子同伴走過來僅稱「放著就好」，讓一旁原PO傻眼直呼「都不會不好意思欸」。

一名女網友在「COSTCO好市多 消費經驗分享區」發文抱怨「我終於見識到『腦事多』的客人！」，她表示，今天目睹一名中年男子，直接拉扯葡萄外盒的包裝紙想看葡萄，結果紙斷掉，整盒葡萄打開掉出來，中年男只好在地上撿葡萄。

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▲女網友抱怨，不少奧客出現在水果區。（轉載自COSTCO好市多 消費經驗分享區）

原PO敘述，中年男子撿完葡萄打算放回原地，這時同行的年輕男子走過來，原PO心想「年輕人一定會跟服務員講，叫他們來處理」，沒想到年輕男子僅稱「就放著就好」，中年男子還偷A了幾顆葡萄放進口中，2人轉頭繼續逛賣場。

原PO看完傻眼直呼「我就在旁邊看，他們也不會不好意思欸」，最後甚至是原PO請服務人員處理水果區現場慘況。

文章一出，不少網友紛紛留言「真的覺得很需要有賣場糾察隊員維持‍」「所以我都不買他們可以打開的盒裝水果」「之前疫情還比較嚴重一點的時候，想說去補一下物資，親眼目睹一個中年男子打開那個很小很迷你的葡萄然後拔2顆來吃，還順手餵他不知道是女朋友還是老婆的人」「台灣人這種水準還一天到晚嫌棄大陸人，真是夠了」「水果區我都不愛逛，因為東西都被摸過了衛生堪慮」。

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