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免讀卡機！超商開放登記「台北熊好券2.0」　只要5步驟搞定

▲▼7-11開放登記「台北熊好券2.0」。（圖／7-11提供）

▲全台超過6500間7-11 ibon機台開放登記「台北熊好券2.0」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

台北市政府今（18）日宣布推出全新「台北熊好券2.0」，分為6種票券共計69.6萬份，而為了讓民眾更加方便完成登記，台北市政府就與超商合作，即日起至10/24前晚上8點止，共有超過6500台超商機台提供「台北熊好券2.0登記服務」，只要記得攜帶指定證件、完成5步驟就搞定。

現在至7-11登記抽「台北熊好券2.0」只需要5步驟，首先到ibon機台點選「台北熊好券2.0」插入自然人憑證、健保卡(七歲以下不適用)或是悠遊卡(需綁訂台北通APP)、輸入手機號碼等資料後，列印ibon小白單即代表完成意願登記；若不方便出門，也可在家使用本次新增的健保卡、自然人憑證、台北通（卡）會員上網登記方式，或可用台北通APP直接登記。

▲▼7-11開放登記「台北熊好券2.0」。（圖／7-11提供）

▲至ibon機台登記「台北熊好券2.0」只要5步驟就搞定。

「台北熊好券2.0」包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券、市集券及農好券，共發行69.6萬份，其中市集券又分成4項票券，包括市場券4張、夜市券3張、地下街券2張、通用券1張，面額皆是100元；而此次也不同於以往，登記時不用再排列優先順序，而是直接從6種票券中選取2種。

至於票券模式，將採取與去年一樣的數位票券模式，預計10/25當天在律師見證下辦理線上抽獎，10/24前已註冊成為台北通APP會員之中獎民眾，可於當日下午獲得票券；至於採上網或透過ibon機登記中獎民眾，則在11/3晚上0時前註冊成為台北通APP會員，系統將於11/4進行派券，如未能於前開期限完成註冊者，將視為自動放棄。

熊好券中獎者可於10/25取得票券當日，即可開始消費，活動時間至12/18晚上0時止，未使用完畢者將由系統全數回收。

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