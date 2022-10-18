「大溪豆干節」如酒店週年慶　竟找清涼辣妹「SM抽屁股狂抖」

記者沈繼昌、翁子皓／桃園報導

桃園市議員詹江村昨（17）日在臉書粉專上傳影片，質疑市府觀光旅遊局主辦的「大溪豆干節」變調，像是酒店週年慶。影片中至少有12名辣妹穿著清涼，在台上熱情尬舞，甚至還拿「SM調教散鞭」抽打屁股，讓在場眾多帶小孩去玩的家長看了直接傻眼。

▲大溪豆干節舉辦電音派對，辣妹熱舞，引發爭議。（圖／翻攝自Facebook／詹江村粉絲專頁）

桃園大溪以豆干聞名，市府觀光旅遊局為推廣豆干，本月15、16日在大溪綜合運動場舉辦「大溪豆干節」，還為了推廣夜間觀光，祭出「豆干派對」的活動，邀請知名DJ與舞者到場表演，帶動氣氛，吸引民眾前來參與。

不料，桃園市議員詹江村昨天在臉書粉專上傳影片，批評大溪豆干節像是酒店週年慶。從畫面中可以看到，至少有12名穿著清涼的辣妹，一字排開在舞台上扭腰擺臀，大跳熱舞，甚至還拿出SM調教散鞭抽打屁股，被抽的辣妹則同時間抖屁股，讓人看得臉紅心跳。

影片曝光後，引發網友熱議，有網友表示「這是豆干節還是牛肉場」、「豆乾節的演出有牛肉的感覺」、「極樂桃園」，還有人質疑「這好嗎？有小朋友吧？」，更有人反諷說「這就是台灣文化嗎？承辦單位的水準真是高啊」。

桃園市觀光旅遊局回應，「大溪豆干節」為帶動夜間觀光規劃「豆干派對」活動，邀請知名DJ、舞者到場表演，帶動現場氣氛，惟因現場互動熱烈，舞者在衣著與舞蹈動作較為大膽，若因此造成部份民眾觀感不佳，主辦單位除於察覺後即馬上調整活動，同時也向民眾致上歉意，未來在辦理活動規劃時將用更嚴謹的態度檢核各項演出及設計，以帶給民眾更完善的活動體驗。