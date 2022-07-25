突抽刀割傷員警！桃園通緝犯躲回住處　警持盾破門強勢壓制

▲支援警力到達社區停車場。（圖／記者楊熾興翻攝，下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市新屋區某社區25日下午傳出警方欲逮捕通緝犯時，遭嫌犯假意配合，卻趁員警不備之際，持預藏水果刀割傷員警事件，最後在支援警力手持警盾攻堅破門後，才逮捕該名竊盜通犯，現場再查獲二級毒品安非他命，全案依殺人未遂、妨害公務案、毒品案及竊盜通緝案移送偵辦。。

警方表示，楊梅分局新屋分駐所蔡姓及李姓警員下午14時20分接獲線報，轄內一社區內有竊盜通緝犯，兩人前往現場時在巷口遇到49歲王姓男子，王嫌假意配合警方查證身分，但從身後取出預藏刀械攻擊李員，造成李員左手臂受傷，而王嫌也立即躲回租屋處。蔡員立即通知消防到場將李員送醫，並等待支援警力到場後，持警盾強勢破門將王嫌壓制逮捕，現場另查獲二級毒品安非他命，全案依殺人未遂、妨害公務案、毒品案及竊盜通緝案移送偵辦。

▲警方強力將裸露上半身的王男壓制逮捕。（圖／記者楊熾興翻攝）

在得知同仁受傷後，局長許錫榮、內政部警政署駐區督察蕭興南與本分局分局長洪志朋也立即前往醫院探視同仁，表達慰勉之意。

▲警察局長許錫榮、內政部警政署駐區督察蕭興南與分局長洪志朋也立即前往醫院探視同仁。