滿州外海惡浪瞬間達11級　帆船故障2人驚魂！海巡急救援

▲恆春海巡隊興港漁港外海救援 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

海巡署第八巡防區指揮部於17日20時17分主動查看雷情，發現於屏東滿州鄉興海漁港外約1浬有可疑滯留船舶，經主動詢問了解，該艘帆船因主機故障失去動力，請求救援，恆春海巡隊立即派遣PP-3576巡防艇前往援處，於21時52分將船2名船員救援上巡防艇，結束一場海上驚魂。

恆春海巡隊獲報後，立即派遣巡防艇前往通報海域，由於海面因颱風外圍環流致西南湧浪強勁，海象約8-9陣風11級，因海象惡劣帆船有翻覆之虞，船長請求巡防艇先進行人員接駁救援。

接駁過程中因湧浪造成兩船高低舷差，致該船船長手臂輕微拉、挫傷但並無大礙，生命徵象良好，後續海巡人員提供飲用水及保暖措施，並於22時24分安全返回後壁湖港，受傷船長由第六岸巡隊後壁湖安檢所及救護車協助送往恆春南門醫院進行救治照護，順利完成救援任務。

恆春海巡隊表示，「尼莎」颱風雖已解除海上警報，臺灣周遭海域海象仍極度惡劣，海巡署針對海域船舶及岸際民眾救難事故好發地點進行勤務強化與巡邏配置作為，並統合轄區救援能量，公私協力策進聯合搜救，以發揮救援綜效；並呼籲海上狀況瞬息萬變，民眾從事海域及岸際遊憩活動應隨時注意當前海象及身心狀況，勿勉力而為，以維自身安全。於海上如遇緊急事故需救援，請撥打「118」海巡服務專線。