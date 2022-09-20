極凶「四離日」來了！5禁忌千萬別犯　命理師：名字帶火者財運旺

▲本周四（22日）將迎來極凶之日「四離日」。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

「四離日」來了！命理師柯柏成透露，這周五（23日）為節氣中的「秋分」，「秋分」的前一天，也就是周四（22日）將迎來極凶之日「四離日」，當天有5禁忌千萬不可做，否則諸事不順，不過熬過了「四離日」，名字中帶火或有火偏旁的人就有機會發大財。

柯柏成在臉書粉專中發文表示，今年秋分將在周五（23日）早上8點55分交節氣，秋分節氣要注意的是前一日（22日）是「四離日」，「四離日」為凶日，當天諸事不宜，千萬不能安排大事，否則容易受阻。

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柯柏成指出，「四離日」是指春分、夏至、秋分、冬至的前一天，過去人們認為，「四離日」是把季節一分為二的日子，所以這4天五行之氣無法流通，沒有五行之氣相助，人們辦事自然無法順利，因此「日值四離，大事勿用」，想要規劃結婚、搬家、動土、出行或辦其他大事時，千萬別選這些日子。

柯柏成也透露，一但過了「四離日」，有一類人就有機會「發大財」了。他指出，從秋分起到寒露前，這15天內，「名字中帶火或有火偏旁」的人，有利於財運、容易出現意外的收穫。 因此，從事業務人員可以好好把握這段時間談生意，會有意想不到好運，不妨買張樂透或刮刮樂，會比其他人有更多的財運。