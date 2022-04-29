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朱元璋老家「蓋一半」的皇城　明中都仿紫禁城格局因「風水」遭棄

▲安徽鳳陽的明中都遺址。（圖／CFP）

▲明中都遺址內的鼓樓建築依然保存完整。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

明朝開國皇帝朱元璋的家鄉位於安徽鳳陽縣，除外界熟知的「鳳陽花鼓」外，這裡還是朱元璋的「龍興之地」，因此，在明朝建立後，「帝鄉」鳳陽一度被朱元璋欽定為「中都」，與北方的燕京（北京）及南方的金陵（南京）三足鼎立。不過，鳳陽當時經濟較為落後，再加上未曾有政權在淮河一帶興盛，「風水」國運之說成為廢棄的主因之一。

▲安徽鳳陽的明中都遺址。（圖／CFP）

▲安徽鳳陽的明中都遺址考古研究工程。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，明朝建立之初，朱元璋曾多次與群臣討論建都一事。經過一年多的反覆斟酌，他最終決定以鳳陽為中都。在「衣錦還鄉」、榮宗耀祖思想的影響下，與他一同打江山的多數淮西功臣，都支持這一主張。

朱元璋最初構想為，鳳陽位於淮河以南，周邊有山有嶺，可以據險而守；其次，憑藉淮河至大運河的漕運，建都成本相對較低；再加上朱元璋對南京填湖而建的皇宮，前高後低的地勢不甚滿意，因此，鳳陽建都的大工程便正式展開。

經過近6年的營建，一座豪華、壯麗的明中都正式誕生。從城池規模比較，明中都和北京城的格局相差無幾，頗有成為另一座偉大皇城的前景。不過，朱元璋在洪武八年（1375年）視察完後，卻決定停止修建中都，使得這座皇城爛尾。

▲安徽鳳陽的明中都遺址。（圖／CFP）

▲明中都城牆遺址。（圖／CFP）

朱元璋的考量為修建中都過於勞（民）費（財），後世的史學家卻認為原因並不單純。其一，鳳陽環境不佳，經濟落後，未來或只能依靠江南供應物資，即便朱元璋多次移民至此也無法改變居民生計困難的情況。

其二，幫朱元璋打下江山的功臣名將多出自『淮西集團」，這批權臣利用宗族、鄉里關係擴大勢力把持朝政，對皇權構成威脅，如若定都在鳳陽，可能進一步惡化朝堂的政治環境。

其三，淮河兩岸自古以來未曾出現過大一統的政治中心，即便楚國曾短暫遷都於此也未能長久，對於國祚「風水」而言，絕不可能是泱泱大國的理想建都之處，再加上中都工程奢華擾民，違背朱元璋的樸素節儉原則，因此他決定罷建中都。

▲衛星地圖顯示，明中都格局仍可完整分辨。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲衛星空照圖顯示，明中都格局仍可清楚辨識。（圖／翻攝澎湃新聞）

經歷過文革期間的破壞，明中都皇城遺址於1982年被定為大陸全國重點文物保護單位，也成為安徽省文物部門對明中都進行考古工作的重要推力。目前，明中都皇城的地面建築還殘存有雄偉的午門、西華門城台和長約一公里左右的城牆，鼓樓基座也保存完好。城內外宮殿、衙署、祭祀、禮制建築雖被毀壞，但部分遺跡猶存。

透過考古挖掘研究，印證明中都在中國古代都城史中，上承宋元、下啓明清都城的歷史作用，彌補宋元到明清時期宮殿制度轉變的關鍵佐證資料。

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