最新民調：蔡英文聲望51.2％　5大效應拉抬「避開執政困境」

▲總統蔡英文。（資料照／記者唐詠絮翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣上周正式敞開國門，台灣民意基金會18日公布「修憲公投、政黨感情與選舉競爭」最新民調，有超過5成4民眾表示以蔡政府防疫表現為榮，而總統蔡英文聲望高達5成1。基金會董事長游盈隆分析，得利於台灣邊境解封、雙十國慶、美國總統拜登挺台、中共20大、發放租金補貼及育兒津貼等5大效應拉抬，蔡已避開了原本已經到門口的新執政困境。

最新民調顯示，對於邊境解封效應，16.3%強烈以蔡政府防疫表現為榮，37.5%有一點以蔡政府防疫表現為榮，19.6%不怎麼感覺，16%一點也沒感覺，7.8%沒意見，2.7%不知道、拒答。游盈隆表示，明顯過半數台灣人以蔡政府近三年防疫表現為榮，這不啻是為政府防疫工作團隊打了一劑強心針。

另對於蔡英文聲望，13.8%民眾表示非常贊同，37.4%還算贊同，20.5%不太贊同，17.2%一點也不贊同，11.1%沒意見、不知道或拒答。游盈隆指出，贊同蔡總統處理國家大事方式的人超過半數，暗示蔡總統暫時避開了原本已經到門口的新執政困境，此外，蔡總統聲望7、8月重挫9.2個百分點，一度瀕臨新執政困境的臨界點，如今因內外5大效應齊聚拉抬，總統聲望出現戲劇性上揚，但這股氣勢可以延續多久?面對未來選戰攻防和爭議性修憲公投，能安然度過嗎？值得觀察。

此外，針對蘇內閣施政表現的民意反應，最新民調顯示，4成7基本上滿意行政院長蘇貞昌內閣的整體施政表現，4成3不滿意，滿意比不滿意者多4.3個百分點；另針對政黨支持傾向，33.5%支持民主進步黨，18.6%中國國民黨，15.8%台灣民眾黨，3.3%時代力量，2.6%台灣基進，0.7%其他政黨合計，25.1%沒特別支持哪一個政黨，0.4%不知道、拒答。

游盈隆表示，與上個月相比，民進黨與國民黨兩大黨明顯回升，民眾黨等三個小黨支持度明顯縮小，具體地講，民進黨激增11.1個百分點，穩居國內第一大黨；國民黨上揚3.2個百分點，拋開民眾黨，以1成9支持度重回第二大黨；民眾黨下滑5.1個百分點，以1成6回歸第三大黨；而時代力量和台灣基進受大黨擠壓，支持度腰斬，在夾縫中求生存；中性選民規模基本上不變，維持在2成5。

本次調查訪問期間是2022年10月10日至11日兩天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1010人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.08個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

▼「修憲公投、政黨感情與選舉競爭」最新民調。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）