侯家軍正妹候選人「協尋林佳龍」災情跑哪　PTT鄉民：他是平民

▲戴湘儀在臉書上發文，「協尋林佳龍」災情跑哪。（圖／翻攝自Facebook／戴湘儀）

記者林彥臣／綜合報導

受到尼莎颱風外圍環流與東北季風持續影響，北台灣連日大雨造成許多災情，也讓許多人開始檢視各地首長當災情發生時的行程。被民眾視為「侯家軍」的新北市議員候選人戴湘儀就在臉書發文，要協尋當災情發生時，新北市長候選人林佳龍在哪裡。相關發文被轉貼到PTT後，卻被鄉民開噴，人家是平民。

戴湘儀發文表示，請市民朋友幫我們找找，一心喊著「新北大翻新」的林佳龍，當新北遇到災情時人到底去哪了？昨日汐止一級淹水，新北市長侯友宜馬上在第一時間放下輔選工作，趕到現場勘災！

戴湘儀強調，反觀，林佳龍候選人又在哪裡？同樣災情嚴重的內湖隧道崩塌，台北市長柯文哲、國民黨候選人蔣萬安和無黨的黃珊珊，3人全數第一時間到場關心！反觀，林佳龍卻還在淡水喊他的亮點計畫？拜託市民好朋友，這幾天幫忙找找林佳龍，找到或找不到都沒關係，因為台中人不要的，新北人也不要！

相關貼文轉載到PTT後，鄉民回應表示，「人家平民耶」、「沒官職本來就別去亂」、「平民你是要他幹嘛」、「人家現在一官半職都沒有，你找他衝三小？」、「他就候選人，不然你先投他當選啊」。

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