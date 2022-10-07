蔡英文私下講話會用讀稿機？高嘉瑜脫口說出答案　現場來賓都笑了

▲蔡英文日前使用巨型讀稿機，引起網友討論。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者鄒鎮宇／綜合報導

總統蔡英文日前出席民進黨彰化縣長參選人黃秀芳競總成立大會，因致詞時使用「巨型讀稿機」引發各界熱議。對此，民進黨立委高嘉瑜表示，蔡英文過去擔任立委時因問政犀利，被譽為「白玫瑰」，因此讀稿是為了說話不能有絲毫的差錯而使用。

高嘉瑜6日晚間在政論節目《庶民大頭家》上表示。蔡英文過去擔任立委時，問政跟質詢都被大家稱讚很犀利，因此得到「白玫瑰」的稱號，但她現在位居總統之位，因此要展現出穩重的形象，不能像民代想講什麼就講什麼。

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者周宸亘攝）



高嘉瑜指出，蔡英文對於說話的精準度要求很高，因此每一個字都要確認是她所要表達的意思，才會放到講稿、讀稿機上，這些都是為了說話不要有絲毫的差錯。然而，重點不是在於讀稿機，而是蔡英文說的每一句話都代表國家，因此她非常重視，「但是私下談話不可能用讀稿機啦」，頓時讓現場來賓都笑了出來。

媒體人鄭師誠聽完後表示，蔡英文在地震時的談話也是讀稿，「她地震的談話也會引發戰爭嗎？這很奇怪啊，所以她現在是沒有讀稿機不會講話，她變成退化了，這很怪」。媒體人陳揮文也說，「高委員當然是有苦難言」、「阿扁跟馬總統有用讀稿機嗎？」

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