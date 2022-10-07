　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文私下講話會用讀稿機？高嘉瑜脫口說出答案　現場來賓都笑了

▲▼蔡英文「巨型讀稿機」遭轟。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲蔡英文日前使用巨型讀稿機，引起網友討論。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者鄒鎮宇／綜合報導

總統蔡英文日前出席民進黨彰化縣長參選人黃秀芳競總成立大會，因致詞時使用「巨型讀稿機」引發各界熱議。對此，民進黨立委高嘉瑜表示，蔡英文過去擔任立委時因問政犀利，被譽為「白玫瑰」，因此讀稿是為了說話不能有絲毫的差錯而使用。

高嘉瑜6日晚間在政論節目《庶民大頭家》上表示。蔡英文過去擔任立委時，問政跟質詢都被大家稱讚很犀利，因此得到「白玫瑰」的稱號，但她現在位居總統之位，因此要展現出穩重的形象，不能像民代想講什麼就講什麼。

▲▼專訪財委會委員高嘉瑜。（圖／記者周宸亘攝）

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者周宸亘攝）

高嘉瑜指出，蔡英文對於說話的精準度要求很高，因此每一個字都要確認是她所要表達的意思，才會放到講稿、讀稿機上，這些都是為了說話不要有絲毫的差錯。然而，重點不是在於讀稿機，而是蔡英文說的每一句話都代表國家，因此她非常重視，「但是私下談話不可能用讀稿機啦」，頓時讓現場來賓都笑了出來。

媒體人鄭師誠聽完後表示，蔡英文在地震時的談話也是讀稿，「她地震的談話也會引發戰爭嗎？這很奇怪啊，所以她現在是沒有讀稿機不會講話，她變成退化了，這很怪」。媒體人陳揮文也說，「高委員當然是有苦難言」、「阿扁跟馬總統有用讀稿機嗎？」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►你一定會喜歡的「咖啡隨行杯」特價599元！方便好用、顏色超美

ET快訊
免抽獎「直接送機票」！住晶華送機票　開搶時間曝光
史書華曬特助薪水「十幾二十萬」　回嗆牙助爭議：打臉會不會太大
蔡英文私下講話會用讀稿機？高嘉瑜脫口說出答案
高中生練高爾夫　旁邊脫衣舞孃「露臀揮杆」太驚人！
快訊／《原子少年》小孩經紀公司發聲！　「將暫停他演藝事業」
快訊／《原子少年》小孩捲性侵醜聞　主辦證實「團體活動取消」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文私下講話會用讀稿機？高嘉瑜脫口說出答案　現場來賓都笑了

史書華曬特助薪水「十幾二十萬」回嗆牙助爭議：打臉會不會太大力

戴上萬安！蔣萬安、戴錫欽攜手推「御守＋香火袋」　祈福疫情退散

鄭運鵬兄臉書「難攻大士」傳假訊息　鄭寶清諷刺：雙標惡行

「橘色惡魔」命名由來！　文總：對超強實力的致敬

民進黨「超前部署」追殺高虹安？　王鴻薇10字曝原因

綠營質疑侯友宜行政不中立　新北市府轟：亂扣帽子

謝國樑參加雙北定期票公聽會　台鐵與客運納入1280方案

快訊／三重警抓錯人還虐打無辜男　監察院立案徹查

挨轟「荒唐」！馬英九再回擊　蔡英文到處寫台灣國慶「非常不正當」

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

周傳雄飆經典《黃昏》全場合唱　曾低潮「吃飯都有問題」因這歌另創高峰

遊客拍照遇鵝亂入嚇壞　表情裝鎮定下秒就落跑

妻被取締法官到場「耍官威」 警曝密錄器：沒妨害勤務！

男見超商新保冷設備！ 感應式門讓他直呼太帥

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

蔡英文私下講話會用讀稿機？高嘉瑜脫口說出答案　現場來賓都笑了

史書華曬特助薪水「十幾二十萬」回嗆牙助爭議：打臉會不會太大力

戴上萬安！蔣萬安、戴錫欽攜手推「御守＋香火袋」　祈福疫情退散

鄭運鵬兄臉書「難攻大士」傳假訊息　鄭寶清諷刺：雙標惡行

「橘色惡魔」命名由來！　文總：對超強實力的致敬

民進黨「超前部署」追殺高虹安？　王鴻薇10字曝原因

綠營質疑侯友宜行政不中立　新北市府轟：亂扣帽子

謝國樑參加雙北定期票公聽會　台鐵與客運納入1280方案

快訊／三重警抓錯人還虐打無辜男　監察院立案徹查

挨轟「荒唐」！馬英九再回擊　蔡英文到處寫台灣國慶「非常不正當」

波蘭「台灣囝仔」宣戰　百靈果35秒影片回擊讓網笑翻：讚！夠機車

葉總大讚不可思議　伍鐸：感謝布里悍啟發

愛愛叫越大聲＝越舒服？她羞揭「看2點最準」：至少會嗯嗯啊啊

漢來美食第三季營收創新高　米其林星廚吸引近千組貴客助攻營運

美股開盤道瓊「下跌300點」　投資人消化「9月就業報告」做出反應

吉力吉撈開轟衝上首位　葉總：達成20轟不是不可能

華醫大西式麵包甜點訓練班結訓　學員合力製作愛心餐盒關懷獨老

瑀熙才揭月花20萬養車　電費帳單「高達五位數」看呆：懷疑被偷電

蔡英文私下講話會用讀稿機？高嘉瑜脫口說出答案　現場來賓都笑了

全家9月營收76.1億元創同期新高　鮮食業績年增近二成

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

政治熱門新聞

六都最新民調一次看　1縣市選情也變了

曹興誠​自認「錢沒那麼重要」　館長：換別人在供X小

又被抹！高虹安發「北一女旗隊照」向綠營抹黑宣戰

最新民調：苗栗黃金交叉？　鍾東錦21.8%、徐定禎20.7%

ET民調／蔣萬安支持度39.6%居冠　擴大領先陳時中12.6個百分點

徐巧芯「陳吉仲超會掰=抄吉掰」　律師驚吐88字

高雄浮屍惹怒醫護人　131人連署轟柯

ET民調／陳時中討厭度達50.2%　喜歡蔣萬安的有40.6%「三人最高」

曹興誠神比喻「英國統一美國」會被當恐怖份子

感覺民進黨「放棄陳時中」　柯文哲：做完民調發現不行了？

周玉蔻再開轟！批蔣孝嚴無證據改姓：黨國特權遺緒

馬英九籲國慶別用台灣　蘇貞昌直呼荒唐

蔡英文「巨型讀稿機」挨網轟　媒體人曝危機：聲勢與支持度有關

快訊／醜聞後首露面　原能會主委駁斥：愛護都來不及了

更多熱門

相關新聞

馬英九再轟：蔡英文到處寫台灣國慶「非常不正當」」

馬英九再轟：蔡英文到處寫台灣國慶「非常不正當」」

前總統馬英九昨日在臉書上呼籲總統蔡英文不要把國慶日的英文翻譯為「Taiwan National Day台灣國慶日」，行政院長蘇貞昌批馬「對台灣這麼沒感情，讓人覺得荒唐」，馬英九7日再回擊，「中華民國總統到處寫台灣國慶，這非常不正當」。

「橘色惡魔」參訪總統府遇蔡英文！　嗨喊：回去跟朋友炫耀

「橘色惡魔」參訪總統府遇蔡英文！　嗨喊：回去跟朋友炫耀

趙少康揭兵役役期「年底前公告」原因　曝民進黨政府盤算

趙少康揭兵役役期「年底前公告」原因　曝民進黨政府盤算

蔡英文「巨型讀稿機」挨網轟　媒體人曝危機：聲勢與支持度有關

蔡英文「巨型讀稿機」挨網轟　媒體人曝危機：聲勢與支持度有關

正副總統13次輔選蔡其昌　盧秀燕籲：要多捧場店家

正副總統13次輔選蔡其昌　盧秀燕籲：要多捧場店家

關鍵字：

高嘉瑜蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

登山女神「無修圖照」流出　正宮好友狠酸

小孩私訊內容外流！爆「不戴套」是網美主動要

2歲童坐兒童椅「頭撞地」慘死！媽目睹崩潰

48歲男腦梗塞亡！醫一問驚：炒菜放「這」很傷血管

正妹摔角手離世！享年30歲

甄珍母子找到人了！失聯46天原因曝

恭喜0負評正妹Kelly生了！

王瞳搬離心碎蘆洲租屋處　「限定繼承」艾成500萬債務

謝忻深夜宣布「清理朋友關係」！

學長疑PO文恫嚇「屠滿門」　科大：假的！

30公分鐵片擊中副駕女　家屬淚求真相

鐵片砸中副駕妻　昏迷前「最後一句話」超噴淚

霸凌學弟被美工刀反擊　科大3人組道歉了

賓士送小王戰遍5星飯店　綠夫抓姦驚見床上血跡

嬤載雙胞胎孫鑽車縫　3人遭大貨車捲輾車底

更多

最夯影音

更多
兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑
橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面