跨黨女立委籲：正視月經貧窮　推動「校校有衛生棉」政策

▲女立委呼籲相關單位研議「校校衛生棉」政策。（圖／翻攝自Facebook／愛信任-劉世芳）

記者呂晏慈／台北報導

「月經貧窮」（period poverty）議題近年逐漸受到重視，指的是經濟弱勢女性無法負擔生理用品費用，導致生理疾病及心理健康。對此，跨黨派女性立委11日上午舉行記者會，呼籲政府研議在學校提供免費生理用品，同時透過教育讓性別主流化思維扎根，不讓月經被污名化、標籤化。

民進黨立委劉世芳今天上午邀集同黨立委范雲、伍麗華、賴品妤、林宜瑾、何欣純、陳素月，以及時代力量立委王婉諭等人，舉行「疼惜咱的女兒、消除月經貧窮；校校免費衛生棉」記者會。

劉世芳指出，女性一生平均花費新台幣10萬元購買生理用品，對弱勢家庭的孩子而言，這些額外支出是不小的負擔，目前卻僅有部分縣市有發放衛生棉給女學生的政策，呼籲相關單位應正視此議題，增加女性就學安全、增加勞動條件與品質，由中小學、公部門提供免費衛生棉，「疼惜咱的女兒，讓女孩們面對這種狀況時不再茫然無措」。

范雲引述國際案例表示，為了杜絕月經貧窮，蘇格蘭去年起在公共場所、教育單位免費提供生理用品、要求學校必須增加月經平權教育；英國則免除生理用品的營業稅。台灣作為亞洲性別平等第一的國家，應該更積極的面對，不應因社會固有的禁忌，就讓少女們從月經來潮，就開始有「這個不能說、那個不能提」的恐懼。

何欣純補充，台灣少女初經年齡約落在10至16歲就讀小學或國中階段，如果沒有師長協助與關心，一定會驚慌失措，倡議校校免費衛生棉，除了可改善月經貧窮狀況，亦可透過教育讓性別主流化思維扎根，如同聯合國人口基金宣言強調，「月經不是一個女孩或婦女的議題，而是人權議題」，月經不該被污名化、標籤化。