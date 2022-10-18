　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

習近平第3任期「開戰風險」更高了！　彭博：中國人越來越不耐煩

▲▼ 中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

《彭博社》17日以「習近平對台灣的激烈言論，增加他第3任期爆發戰爭的風險」為題報導，儘管習近平在20大誓言兩岸統一，但民族主義的中國人越來越不耐煩。中共黨內鷹派及愛國公眾希望，台灣問題能提出更明確與迫切的藍圖，而美國總統拜登誓言防衛台灣、美眾院議長裴洛西訪台，都讓北京必須「表現強硬」的壓力更大。

習近平在20大演說時，未如5年前那樣提及「尊重台灣現有的社會體制與生活方式」，被認為走向軍事選項。儘管入侵及海上封鎖會帶來巨大風險，但毫無行動的政治風險也在增加，尤其若他在周末獲得第3任期的話，更是如此。

此外，中國經歷3年嚴格清零政策，房地產危機也日益加劇，導致經濟持續下滑。一些人擔憂，北京可能更聚焦台灣問題，以轉移人民對於執政挑戰的注意力，而隨著台灣問題在政治方面「可被接受的」公眾論述越來越狹隘，和平解決問題的操作空間也越來越窄。

就連美國也預期，裴洛西8月訪台後，習近平將更具攻擊性。國務卿布林肯（Antony Blinken）17日表示，中國已經決定，根據比先前想像中「快得多的時間表」佔領台灣。

▲▼ 二十大開幕式、習近平、胡錦濤 。（圖／翻攝 央視）

▲習近平在20大開幕式強硬談及台灣問題。（圖／翻攝央視）

美國聖湯瑪斯大學（University of St. Thomas）台灣與東亞研究項目主任葉耀元表示，「如果習近平沒有真的採取行動，意味著他基本上在對黨及整個國家說謊。」他認為，來自中共黨內鷹派的壓力可能最大，「中共似乎沒有退路了，因為習近平創造了這樣充滿敵意的論述。」

不過，2020及2021年，英屬哥倫比亞大學、新加坡國立大學聯合調查2000名中國人後發現，儘管3/4的人不願接受未來沒有統一，但「一場全面戰爭…似乎不比其他更溫和的政策受歡迎」。俄羅斯對烏克蘭開戰後遭致西方制裁，或許也削弱了民眾對北京發動類似攻擊的興趣。

華府的亞洲問題顧問拉魯斯（Elizabeth Larus）也提到，習近平不發動戰爭、但保持對台施壓的選項「無窮無盡」，除了更具攻擊性的戰爭遊戲，也可能禁運更多台灣產品，利誘台灣外交夥伴改變立場，進一步施壓跨國企業承認北京而非台灣。

值得注意的是，裴洛西訪台時，北京多次放話恫嚇，在很大程度上煽動民眾熱議話題，最後卻「高高舉起輕輕放下」。新加坡國立大學團隊對此表示，「民族主義是一把雙面刃，如果政府政策未能滿足狂熱情緒的需求，怒火可能會轉移到政府上。」諾丁漢大學副教授蘇利文（Jonathan Sullivan）也說，依賴民族主義情緒強化對黨支持，是一種危險策略，「他們必須謹慎不讓受歡迎的民族主義太過熱烈，若此趨勢持續下去，會出現更決定性的傾向，大談強行統一」。

 

►美國「磁力積木片」88折！自由創作、從中學習　小孩超愛玩

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
「Model B休旅」規格曝光！　郭台銘親開車登場
《棒棒堂》男星爆婚變！　妻2度流產
黃義交殞命！周玉蔻臉書被灌爆　她突聊到死與生
快訊／陳時中座車闖紅燈！　競辦：會依法繳罰單
快訊／熊好券來了！今下午開放登記　最高可拿2000元
吉普車翻落河真相曝！　14車強闖國家公園
國三兒借女路人1000元　等半小時失望了！媽1招讚爆
3大新變異株入侵！　BF.7症狀曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

長新冠到底有多長？　研究曝：62％患者「染疫後1年半」還有症狀

基輔公寓慘遭俄軍無人機突襲　6個月孕婦慘死！美國譴責：是戰爭罪

習近平第3任期「開戰風險」更高了！　彭博：中國人越來越不耐煩

台海陷危！英急發警報：退役飛官赴中國賺人民幣　釀驚人安全漏洞

布林肯：台灣晶片產出若中斷　全球將面臨經濟危機

棺材就要運回來了！普丁動員令亂象　新兵訓練5天前線當砲灰

馬斯克耗26億喊燒錢　傳美歐考慮資助烏克蘭星鏈網路

俄軍用伊朗無人機攻擊烏克蘭　美警告：制裁合作公司及國家

美股反彈揚升550點　那斯達克指數收盤漲逾3%

習近平倡打贏科技戰　分析：將大增國家支出抗美

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

姊弟每天尖叫+擁抱迎接　爸收巨星待遇：最期待這刻

直擊百齡橋下泡水車慘況！重機倒、車全爛泥死魚躺地

百齡橋下50台↑車泡水罵翻　網曬有通知鐵證：不移怪誰

長新冠到底有多長？　研究曝：62％患者「染疫後1年半」還有症狀

基輔公寓慘遭俄軍無人機突襲　6個月孕婦慘死！美國譴責：是戰爭罪

習近平第3任期「開戰風險」更高了！　彭博：中國人越來越不耐煩

台海陷危！英急發警報：退役飛官赴中國賺人民幣　釀驚人安全漏洞

布林肯：台灣晶片產出若中斷　全球將面臨經濟危機

棺材就要運回來了！普丁動員令亂象　新兵訓練5天前線當砲灰

馬斯克耗26億喊燒錢　傳美歐考慮資助烏克蘭星鏈網路

俄軍用伊朗無人機攻擊烏克蘭　美警告：制裁合作公司及國家

美股反彈揚升550點　那斯達克指數收盤漲逾3%

習近平倡打贏科技戰　分析：將大增國家支出抗美

南美館「3尊殭屍罰站114天」嚇到回家了　網笑曝1體驗：說嘴一輩子

全國首創消防形象影片　南消「先鋒救援」預告片登場

滿州外海惡浪瞬間達11級　帆船故障2人驚魂！海巡急救援

「鴻海Model B休旅」規格曝光！有望比TOYOTA電動車便宜近60萬

鹿港休旅離奇撞停路邊車翻覆　後方騎士直擊「神迴轉」閃離

高雄正妹議員參選人沒擦防曬　站7小時拜票曬成「焦糖姐姐」

長新冠到底有多長？　研究曝：62％患者「染疫後1年半」還有症狀

1000元預購再開！納智捷「n⁷電動休旅」續航700km、明年下旬交車

佳冬戰備跑道4車追撞　貨車車頭撞爛「男卡駕駛座」...6人送醫

全台首間凱悅尚選飯店！新竹伊普索酒店11月開幕　住一晚每人1899起

婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！

國際熱門新聞

豪宅性愛趴！　14男嗨戰8女慘了

即／俄羅斯Su-34戰機墜毀　葉伊斯克公寓起火

人體運毒「吞209包搖頭丸」！毒袋破掉慘暴斃

法12歲箱屍少女曾遭性侵虐待　主嫌為24歲女遊民

老師列殺人名單　小學生發現自己名字嚇壞

奇蹟復活　他曝死後世界什麼都沒有

烏克蘭女被狗養大「四肢爬行、只懂吠叫」

「中國龍」慶出獄　池袋百人大亂鬥

美股反彈揚升550點　那斯達克指數收盤漲逾3%

金正恩當慈父「愛的撫摸」讓北韓學生僵住

俄軍Su-34戰機墜毀爆炸　增至3死19傷

棺材就要運回來了！　普丁動員菜鳥新兵當砲灰

拒參與俄占領軍音樂會　烏克蘭知名指揮家遭槍殺

習近平倡打贏科技戰　分析：將大增國家支出抗美

更多熱門

相關新聞

習近平不放棄武統　邱國正「不指望」：難道他說放棄我們就不戰備？

習近平不放棄武統　邱國正「不指望」：難道他說放棄我們就不戰備？

中共「二十大」16日上午在北京開幕，中共總書記習近平表示，堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景，決不承諾放棄使用武力，對此，國防部長邱國正18日受訪時指出，國軍的任務就是備戰，而中共從來未放棄要用武力解決台灣問題，「國軍不能指望他們說放棄，難道他們講放棄我們就不備戰？」

中共二十大後「反獨更硬、促統更軟」　趙春山：攤牌時刻越來越近

中共二十大後「反獨更硬、促統更軟」　趙春山：攤牌時刻越來越近

習近平倡打贏科技戰　分析：將大增國家支出抗美

習近平倡打贏科技戰　分析：將大增國家支出抗美

布林肯：習近平領導的中國更加激進

布林肯：習近平領導的中國更加激進

20大台籍代表合照曝！盧麗安站C位

20大台籍代表合照曝！盧麗安站C位

關鍵字：

美中台兩岸台海20大習近平

讀者迴響

熱門新聞

好市多被搶親！250萬「國泰世華卡友」哭哭

黃義交墜樓「何麗玲」再成熱搜字　60歲現況曝光

34歲女星證實罹癌　呆站醫院門口哭了

快訊／曾威豪、劉芯彤入獄了　憔悴現身不發一語

黃義交墜樓亡「疫情後狀態很差」　3天前才和女兒一起吃飯

豪宅性愛趴！　14男嗨戰8女慘了

孫安佐爆交新女友「是13萬超兇直播主」！G級上圍辣爆

工人怒殺馬國女大生　家中「超反差2物」曝

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

「WHY AND 1/2」明年結束營業

劉雨柔首鬆口離婚主因！　

「IKEA用3年就分解」他改換系統櫃震驚了　網逆風挺

劉寶傑震怒飆罵柯文哲：你下台吧！

快訊／簡廷芮生了！「產後超仙模樣」曝光

黃義交墜樓！　友人推測「可能原因」：沒想到這麼極端

更多

最夯影音

更多
拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪
BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面