台7線3坍方路段延至明晚搶通　柴油供炊改人工運送明池山莊

▲▼受困明池山莊遊客（如圖）有回家路了，公路總局將於18日17時搶通台七線全線。（圖／明池山莊提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

受困明池山莊待援2天的301人，最快明（18）日17時後可陸續下山。公路總局表示，台七線3處坍方，預估延至18日17時搶通。另明池山莊今（17日）有運送柴油需求，經協調，改由該處採人力接駁通過災點後，由阻斷災點對面挖土機協助將柴油運往明池山莊。

公路總局四區工程處表示，受尼莎颱風環流及東北季風共伴影響，昨（16）日及今（17）日連續強降雨，因今日搶修中，持續降雨及山區道路起霧影響搶修進度，宜蘭縣大同鄉英士路段台7線84.1K（路基缺口，由45公尺擴大為80公尺）、台7線69.5K（坍方阻斷）、台7線68.4K（坍方阻斷）等3處，搶修困難，原預計今（17）日17時搶通，因現場持續降雨於17時發生已構築便道長約40公尺，下滑1~2公尺，施工機具已先暫停搶修，預估延至明（18）日17時搶通。

另原與宜蘭縣應變中心及明池山莊協調運送柴油需求，改由該處採人力接駁通過災點後，由阻斷災點對面挖土機協助運往明池山莊。

明池森林遊樂區（台7線65k），位於台7線65k~84.4k災害阻斷路段內，住客266人，員工35人，業者表示今日如能補及柴油，飲食即不成問題。

公路總局籲請用路人，颱風、豪雨期間或地震過後，山區道路易坍方、落石，路況難以掌握，非必要勿進入山區道路，並應注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。請充分利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊，公路總局敬祝大家行車平安！