宜蘭七賢村汪洋一片！代理縣長：村長說「下大雨淹水是常態」

▲▼有關員山鄉七賢村大淹水（如圖），宜縣代理縣長林建榮在議會答復說，村長告訴他說：蘭陽溪水位高，村內溪洲地區就會淹水。（圖／民眾提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

16日宜蘭員山鄉七賢村溪洲地區，因蘭陽溪水暴漲倒灌，成汪洋一片，此事在17日宜縣議會總質詢中，議員追肇因，代理縣長林建榮答覆說，村長高明芳告訴他不是水門沒關，那是常態，且大雨，蘭陽溪水位高 ，就會淹水。高建議比照低漥地區做抽水站，才能一勞永逸。

縣議員吳宏謀、張秋明，在17日宜縣議會施政總質詢中，質詢員山鄉七賢地區為何會淹水？代理縣長林建榮答覆，他有打電話給七賢村長高明芳，高說不是水門沒關，淹水那是常態，過去如果下大雨，蘭陽溪水較高就會淹水，這次有兩戶有地下室有進水，整體沒什麼損害，建議比照低漥地區做抽水站，這樣才一勞永逸。

林建榮也答覆說，會請水資處長會同村長了解看如何改善？

吳宏謀說，他不認同「本來就會淹水」的說法，他覺得很奇怪，縣府編列530萬元設置抽水機房，7月完工為何到現在還不啟動抽水？現在都10月了，為何不啟動試抽，是在看漂亮的嗎？是在放給它爛的嗎？

宜蘭水資源處長李岳儒答復，閘門是第一河川局管轄，溪州排水是水利會管的，但地方反映做一個機房，讓一河局可以拿移動式抽水機，現在是上網招標，並不是作好了，這事情是縣府主動跳來做，他們沒做、縣府跳下去做，這次災害當天就去關心，救災全縣一起來。