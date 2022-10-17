地熱谷煮玉米被偷！他譙「台人水準真差」　臉腫了：你第一次嗎

▲原PO抱怨「玉米被偷走」，結果下場臉腫了。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

「台灣人的水準真差！」一名男遊客抱怨，最近去宜蘭清水地熱谷煮玉米、雞蛋，豈料玉米「被偷走1支」，氣得他大罵「到處都有小偷！」結果討拍文變討罵文，有網友質疑「你第一次煮唷？這要顧的，不是被偷走，是它自己會離家出走」、「很容易漂走～別侮辱台灣人」。

一名男網友在臉書《爆怨公社》痛罵，近日去清水地熱谷遊玩，卻讓他超不爽「太誇張了，台灣人的水準真差，到處都有小偷！」原來該景點有提供竹簍，原PO則提著它去煮玉米、雞蛋，怎料食物忽然不見了。

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原PO火冒三丈指控，「連去清水地熱谷煮玉米，2支玉米還可以被偷1支，現場還沒有人承認，竹籠上都有編號，不可能拿錯。」

文章曝光後，有網友卻反問，「是不是飄走啊？別太急著否定人性，畢竟只偷一根玉米，還滿可笑的」、「你第一次煮唷？這要顧的，不是被偷走，是它自己會離家出走」、「很容易漂走～別侮辱台灣人」、「清水地熱常常有家人離家出走，這不是第一次」。

一票網友也分享奇葩經歷，「我上次去那邊在水裡撈到兩支玉米，問別人都沒人理我，還問超久的，我們只買一盒蛋而已 ，多吃了兩隻玉米」、「有可能漂走了，之前去煮時，玉米、雞蛋，都離家出走」、「飄走了啦！沒人會在那麼滾燙的水裡偷一支玉米， 我上上禮拜去還看到不知道誰家的蛋在水上飄，我的玉米筍放進去也差點飄光」、「上次去清水地熱煮蛋，6顆下去，我去旁邊坐著等，結果起來變8顆」。