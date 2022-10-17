獨／「台灣之光」有暗黑心靈　教15歲少女解題竟要她幫尻槍肉償

▲少女參加科學冬令營，竟遭先前認識的高材生猥褻2度幫打手槍，精神大受打擊。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

北市1名出身名校的科學高材生，曾出國比賽得獎為國爭光，不料他參加營隊指導後進時，跟1位向他請教解題技巧的15歲少女邀功，宣稱「教妳、回答妳這麼多問題，要不要幫我打手槍」，少女涉世未深，聽了竟感覺虧欠、立刻照辦，高材生藉此2度猥褻得逞，少女事後得知遭欺負、精神大受打擊，少女家長提告堅不饒恕，台北地院依對未滿16歲少女猥褻共2罪，合併判高材生1年徒刑，可上訴。

本案高材生出身自高中名校、頂尖大學，他所參加的國際競賽，相當於科學界的奧運，是全世界年輕新秀嶄露頭角的殿堂，高材生與隊友脫穎而出各自奪牌，堪稱為國爭光，他也因桂冠加身，成為學弟妹們請益對象，不料他卻糊塗犯下大錯。

判決指出，本案高材生於2019年間透過臉書認識本案少女，隔年（2020年）少女參加大學舉辦的科學冬令營，正好是高材生專長領域，他也受邀協助講解指導，不料他見到認識的少女竟動了歪念，在營隊住宿期間，要少女晚上9點到他房裡一對一特訓，並試探少女「要不要幫我打手槍（指手淫）」。

當時15歲少女沒想到老師會提出這麼不科學的要求，高材生索性邀功「教妳、回答妳這麼多問題，要不要幫我打手槍」，少女涉世未深，聽了真的覺得一直麻煩人家很虧欠，於是照辦，高材生隔幾天再以相同藉口，用同樣方式又對少女性侵得逞，少女後來回家告訴父母，理解遭到侵犯，精神因而大受打擊。

少女父母怒告高材生摧殘幼苗、堅持不饒恕，高材生到案全部認罪，加上少女提出與高材生之間的通訊軟體對話紀錄佐證，法官指高材生利用指導後進學業比賽機會犯案，使少女多次就醫治療、心靈傷害至今難以平復，將他2次犯行依對14歲以上未滿16歲少女猥褻罪，各判刑7月，合併應執行1年徒刑，可上訴。