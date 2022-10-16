「看我大棒棒」台鐵員工約女看夜景強拉手猥褻　二審期間突暴斃

▲台鐵曾姓員工約女網友看夜景，卻猥褻對方，結果在二審期間暴斃。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者翁子皓／台北報導

台鐵台北電力段曾姓員工邀女網友小花（化名）看夜景，還稱「先看看我大棒棒再去」，曾男待小花上車後，竟色性大發，強拉對方的手摸自己下體，還伸手探入她的裙內猥褻得逞。一審時曾男被判刑8個月，二審期間曾男暴斃，法官認為曾男已死，撤銷原判決，不再審理。

判決書指出，曾男去年1月在交友軟體上認識小花，並傳訊息約小花看夜景，曾男說「我們去這裡，聽說這裡很漂亮，我一直很想去，不過我們去之前能夠給我抱抱嗎」，還說「看到妳的私密照就很心動，很想妳當我的女人，妳的身材很好。你要看看我的私密照嗎？你覺得大嗎？你等等看看啊，可以先看看我大棒棒再去，我住在夜景的附近而已，看完過去不會很久，好嗎？看到妳就硬起來了，而且還流水出來」。

小花覺得曾男言語雖有些逾矩，但心想曾男只是在開玩笑，沒有放在心上，於是回覆他「為啥這麼快就要抱」、「沒啊，先去看夜景吧」、「不是先看夜景嗎」、「好餓，肚子餓」、「我希望趕快吃東西」等語，仍然答應對方的邀約。

沒想到約會當天，曾男一見小花上車，便強拉小花的手摸自己下體，還不顧小花極力反抗，伸手進入小花長裙中撫摸她的下體。小花嚇得花容失色，請求曾男讓她下車，但曾男不理她，反而加速行駛，甚至多次變換車道，小花只好趕緊傳訊息給友人求助，最後在她的不斷求饒下，曾男才放她下車。

一審法官依強制猥褻罪，判處曾男有期徒刑8月，懲戒法院則判曾男休職6個月。曾男不服，上訴，結果他在審理期間暴斃。高院法官認為訴訟主體已不存在，將原判決撤銷，改諭知公訴不受理，不再審理此案。