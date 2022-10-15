「第二變態」戀童淫魔將出獄！曾開車性侵9歲女童　受害者達12人

▲南韓「排行第二」戀童淫魔金根植將於17日出獄。（圖／仁川警察廳）

記者羅翊宬／編譯

戀童癖淫魔趙斗淳儼然成為南韓社會不可言喻的噩夢。如今，另一名曾於2000年起共性侵12名女童、少女的54歲驚世淫魔金根植（김근식，音譯）即將於本月17日刑滿出獄，且規劃入住京畿道議政府市由法務部經營的更生人機構，消息一出後立刻引發當地居民不滿，市長更發誓將動用任何手段阻止其移送。

韓媒過去曾在報導中指出，金根植是繼趙斗淳之後排行「第二可惡」的性侵犯。根據《韓聯社》，議政府市長金東根今（15）日上午召集各局處所長進行第4次緊急會議，之後他在社群網站上表示，將會封鎖、阻斷該更生人機構周遭道路，「將守護市民朋友的安全，阻擋載送金根植車輛的出入！我們將與市民們同心協力，讓法務部撤回其一意孤行之下做出的決定。」

報導指出，南韓法務部昨（14）日對外發佈新聞稿表示，由於金根植出獄後居無定所，因此將安排其住進隸屬法務部的韓國法務保戶福祉工團生活館（宿舍，為更生人機構），消息一出立刻引發當地居民極大反彈，因為金根植入獄前的戶籍地或居住地並非在京畿道或議政府市。

據悉，金根植早在犯下性侵相關行為前，就擁有高達19項前科，2000年因涉嫌性侵未成年少女入獄服刑5年6個月，豈料出獄後才短短16天又故態復萌，他經常開著白色轎車等候在女童、少女身旁，假裝要求對方協助提重物，在騙取對方好意後，再以暴力手段毆打對方、誘拐上車性侵得逞。

2006年5月24日晚間7時55分，金根植在仁川市西區以上述手法性侵年僅9歲的女童；6月4日晚間6時30分，在仁川市桂陽區某國小性侵放學途中的13歲少女；8日下午4時40分在仁川市桂陽區某道路性侵10歲女童。

金根植出獄後連續性侵高達11名女童或少女，犯案後他逃到德積島、之後更持家屬的護照逃往菲律賓，眼看在菲律賓無法找到落腳處，他才又回到南韓在各大旅館躲避警方追緝，直到2006年9月才被警方逮捕。

調查指出，金根植因為在性方面出現情緒障礙，導致其無法與正常的成年女性進行性行為，因此才轉往將魔爪伸至女童或未成年少女。