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淫狼校園內持刀尾隨！女大生被勒頸拖廁所　險遭性侵1招機警逃生

▲兇手持刀闖進幼稚園，圖為示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台中男子尾隨大學校園中落單的女子，趁女大生上廁所時，拿水果刀威脅，將她拖進殘障廁所意圖性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

中部地區一彭姓男子見大學校園內暑假期間人煙稀少，拿水果刀尾隨一名獨自上廁所的女大生，將她拖進殘障廁所內反鎖想性侵，幸好過程中彭男因怕引起他人注意，開門到廁所外查看，女大生馬上機警鎖上廁所，彭男才未得逞。台中地院審理此案，認為彭男惡行重大，依犯攜帶兇器強制性交未遂罪，處他4年10月徒刑，全案還可上訴。

判決書指出，彭男於今年7月1日下午1時許，騎機車行經中部地區某大學時，發現校園人煙稀少，覺得很適合作案，便準備好1把水果刀和作案後換穿的衣物，於下午5時許再回到校園搜尋獵物。

彭男在校園遊走尋覓，正好看到1名女大生獨自走向1樓女廁，馬上在後面尾隨，等女大生上完廁所將門打開，彭男衝上前一把推倒女大生，女大生驚慌抵抗，手指被水果刀劃傷血流不止，彭男再以持刀的手強勒女大生頸部，將她拖到殘障廁所內鎖上門鎖，以雙手揉胸1分鐘，還喃喃說「我想跟你做愛、我想Ｘ你」。

女大生試圖逃離，卻遭彭男勒頸制止，隨後彭男擔心音量過大引起別人注意，打開門到外面查看情況，女大生趕忙機警將廁門反鎖，彭男便在門外叫囂「不開門的話，要進去將妳殺了」，並試圖從旁邊廁所攀爬進殘障廁所內，女大生見狀火速開門衝出女廁，跑到辦公室呼救並報警處理。

彭男見事跡敗露，馬上變裝離開現場，又怕自己有遺留證據，16分鐘後再變裝回到犯案現場周遭，想查看警方辦案的狀況，結果都被監視器拍下來，警察隨後循線查出彭男涉案，並到他家搜出作案時變裝的衣物，彭知道犯行曝光，只好自行投案。

全案審理時，彭男雖打悲情牌，自述他自小家境清苦、由外婆獨力扶養長大，從事油漆工，卻因受網路詐騙債台高築等情，一時失慮才犯案，希望能夠減刑。但法官認為，彭男計畫性犯案，難認有何情堪憫恕情形，依犯攜帶兇器強制性交未遂罪，處4年10月徒刑，全案還可上訴。

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