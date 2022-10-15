逼院生看A片打手槍！還威脅「一定砍死你」　狼主任下場出爐

▲安置機構主任，竟強迫院生看A片打手槍，一審結果出爐。（圖／CFP，示意圖與本文當事人無關）

記者劉人豪／台東報導

台東一名林姓安置機構主任，在2020年4月時，竟強迫院生看A片並且強拉院生替他打手槍，該生向家人陳述，林主任竟出言威脅他不得張揚，甚至徒手毆打、勒院生脖子，台東地方法院昨（14日）分別依強制猥褻罪、乘機猥褻罪、傷害罪，判處林男應執行有期徒刑4年，可上訴。

判決書指出，林男在2020年4月時，邀院生到他的房間一起喝酒，隨後直接將院生內褲脫掉，要求一同觀看A片，又強拉院生的手去碰觸自己性器官，為自己打手槍，再強行替院生打手槍，而為強制猥褻行為1次。之後又於同年4月至5月間，再次邀約院生一同喝酒後，乘院生不勝酒力酣睡，拉院生的手為自己打手槍，並替院生打手槍。

沒想到當院生將此事告訴伯父後，林男怕惡行曝光，竟威脅院生不得張揚，並要他在澄清未發生打手槍乙事的文件上簽名，被院生拒絕，林男怒嗆，「我現在有1把刀子啊，我都控制不住我自己要殺人知道嗎？你知道嗎？」、「你不知道我現在連殺人都可能嗎？」、「我氣到我有刀子我一定會砍死你啊」，並拿起電風扇往院生丟擲，再毆打他的下顎、勒脖子。

法院調查對話錄音、LINE對話紀錄、訪談記錄證據及言詞辯論程序後，認定林男部分犯罪事實已足認定。林男及辯護人否認犯罪事實所提之各項抗辯，除存在自我反覆與矛盾之瑕疵外，也與證據調查之結果顯有出入，且所為之推論亦與一般人之經驗法則不符，均不予採信。

台東地方法院依犯強制猥褻罪，判林男犯強制猥褻罪，處有期徒刑2年9月；又犯乘機猥褻罪，處有期徒刑2年5月；又犯傷害罪，處有期徒刑1年6月，應執行有期徒刑4年，其餘被訴部分均無罪，可上訴。