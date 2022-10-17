持續「動態」清零！　陸發改委向外媒喊話：歡迎各國企業來投資

▲外國企業高管無法前往中國，影響外商在華投資熱情。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

二十大新聞中心今（17日）舉行第一場記者招待會，聚焦大陸能源發展、糧食庫存以及外資營商環境等問題。受疫情影響，加上監管政策緊縮，衝擊外資赴華投資意願。對此，中國大陸發展改革委黨組成員、副主任趙辰昕指出，「未來中國開放的大門只會越開越大，向外媒記者喊話，「歡迎各國企業來中國投資。」但前提是，在做好疫情防控前提下，持續為外資營造好的政策和制度環境。

今日出席記者會發言人有發展改革委黨組成員、副主任趙辰昕，發展改革委黨組成員、糧食和儲備局黨組書記、局長叢亮，能源局黨組成員、副局長任京東介紹二十大後中國大陸新發展格局和高質量發展有關情況。

《路透社》提問指出，「中美商會、中歐商會表示外國企業高管無法前往中國，影響外商在華投資熱情，對外商在華投資產生負面影響。就目前發展階段，中方對於批准和鼓勵新的外商投資項目有何考慮和計劃？」

趙辰昕坦言，「受全球疫情反復延宕、國際形勢複雜嚴峻、跨國投資疲軟的整體背景之下，吸引外資克服多重困難。」

他接著列舉一組數字，證實外資投資信心未降低。從今年1到8月利用外資8927.4億元，按照可比口徑同比增長16.4%。其中高技術產業利用外資同比增長了33.6%，東部、中部、西部地區分別增長14.3%、27.6%、43%。外商投資產業結構和區域佈局繼續改善。「總體看跨國公司在中國投資有信心，對中國市場長期看好。」

▲大陸發展改革委黨組成員、副主任趙辰昕。（圖／記者任以芳攝）

趙辰昕指出，未來將進一步加大鼓勵外商投資力度，一共有三項要點。一是將發佈實施2022年版《鼓勵外商投資產業目錄》，進一步擴大鼓勵外商投資的範圍，加大先進製造業、現代服務業、高新技術、節能環保等領域，以及中西部和東北地區對外商投資的支持力度，為外商投資提供更有吸引力的政策環境。

二是進一步推動重大外資項目落地。我們將推出第六批重大外資項目，在中央層面給予產業規劃、用地、環評、能耗等政策的支持，推動項目加快落地。我們會及時協調解決外資項目在投資、生產、經營過程中遇到的困難，保障項目順利落地實施。

三是進一步優化外資企業的服務。將更加積極主動向外資企業宣介有關政策措施，通過多種方式為外資企業和地方搭建投資合作的平台。

▲陸發改委向外資信心喊話。（圖／記者任以芳攝）

趙辰昕說，「未來將持續優化營商環境，落實准入前國民待遇加負面清單管理等制度。在做好新冠肺炎疫情防控的前提下，為國際投資交流合作提供更多的便利，持續營造好的政策和制度環境。」言下之意，「動態」清零只會持續進行。

最後，趙辰昕記者會外媒朋友喊話向，「我們歡迎各國企業來中國投資興業，繼續共同分享中國的發展紅利。」