他抄近路竟受困「草迷宮」3天　高中生路過聽哀號聲報警救人

▲台南市安南區一名53歲黃姓男子，誤入草叢內迷失找不到出路，他不斷呼救但卻無人聽見，直到17日上午始有人路過聽到他的呼救聲，報警才獲救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市安南區一名53歲黃姓男子，15日欲前往友人住處協助整修房屋，疑似走捷徑進入比人高的草叢內，卻陷入草叢迷宮找不到出路，他不斷呼救但卻無人聽見，直到17日上午始有人路過的高中生聽到他的哀號聲，報警才獲救，經救護人員檢查黃男意識清楚，腳上輕微擦傷幸無大礙，由警車載他返家休息，結束這場迷失驚魂。

台南市消防局119報案台17日上午7點多接到民眾報案，安南區住家附近一處農田草叢內，一直有人在呼喊救命，台南市警三分局警方與消防局土城消防隊據報，出動人車前往查處救援，在曾文溪堤岸附近約一人高的草叢內，依循呼救聲，果真發現有人坐在草叢內。

市警三分局初步調查指出，53歲黃姓男子，於10月15日欲前往土城高中對面協助朋友整修房屋，在前往途中，疑似想走捷徑而誤入比人高的草叢中，未進黃男進入草叢內卻迷失方向，走不出草叢而受困，由於黃男身上無行動電話，且多次呼救，卻因週末假日鮮少人行經該處，一直到17日上午7時多，被學校上課經過的學生聽到其求救聲而報警，現場經119救護人員檢視黃男意識清楚，腳上輕微擦傷，黃男表示不需就醫。

因黃男數日未進食無力行走，由消防人員輪流背著他走出草叢後，並由三分局警方將他平安送回家。