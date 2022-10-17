鍾東錦存款1.17億　徐定禎揭「越選越有錢」：可以分享財富密碼？

▲民進黨苗栗縣長參選人徐定禎。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

中選會日前公布財產申報資料，無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦夫婦共申報土地159筆、建物18筆，存款總額高達1億1738萬9880元、股票11筆共433萬3100元，另保險價值1億7208萬4119元。民進黨苗栗縣長參選人徐定禎17日追問，「『假庶民真富豪』鍾東錦先生，你的『致富之道』、『財富密碼』是什麼？」若其收入一切合法，可不可以分享給所有鄉親？

徐定禎今天透過臉書表示，鍾東錦夫婦名下土地包括在苗栗縣的三灣鄉、卓蘭鎮、竹南鎮、南庄鄉、後龍鎮、通霄鎮、獅潭鄉、銅鑼鄉、頭份市、桃園市八德區、新竹縣竹北市、湖口鄉、新埔鎮等地區。房產18棟，包括在苗栗縣頭份市、卓蘭鎮、南庄鄉、桃園市八德區、新竹縣竹北市、湖口鄉、新埔鎮。遍佈桃竹苗的不動產，豐厚的存款與證券，如此驚人的財力在全國政治人物之中實屬罕見。

徐定禎感慨說，看到財產申報資料上所記載的名車，更能感受到鍾東錦先生「真富豪」的財力。根據監察院資料顯示，鍾東錦擁有一輛496萬的賓士、320萬的BMW、120萬的TOYOTA，這3輛車就價值近千萬元。不為人知的是，2020年度財產申報資料上，鍾東錦曾擁有一輛1790萬元的法拉利，這樣算是「庶民」嗎？還是「假庶民真富豪」？騙選民？

徐定禎指出，比對去年度與今年度的監察院資料，鍾東錦夫婦不動產沒有變動，存款總額從去年1億1666萬1364元增加至1億1738萬9880元、股票431萬7000元增加至433萬3100元，另外保險價值1億6557萬9044元增加至1億7208萬4119元。他詢問，「苗栗全縣到處都有鍾東錦的大看板，餐廳、營業場所都很容易看見你的面紙盒，你的宣傳車穿梭大街小巷。其他人事、廣告的經費支出更是驚人。請問鍾東錦先生，面對高昂的競選經費支出，為什麼你的財產不減反增？」

徐定禎也問，「請問鍾東錦先生，若你的收入一切合法，可不可以分享你的『庶民財富密碼』給所有鄉親，讓我們全苗栗的庶民們都一起致富？」請問真富豪鍾東錦先生，所謂「傳統理財」的「致富之道」是什麼？請他好好向全苗栗鄉親說清楚，講明白。