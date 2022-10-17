臨時視察水門！柯文哲坦承：出來給大家看看　這叫「作秀的說明」

記者袁茵／台北報導

受尼莎颱風與東北季風的共伴效應，台北市16日傳出多起災情，但身為台北市長的柯文哲卻於第一時間在南投、台中輔選，遲至晚間才返回台北坐鎮，遭外界不斷批評。柯文哲17日臨時新增視察行程，他酸說，除非SOP要改，否則長官只要做3件事，「建立制度、緊急、例外」，但他發現有長官有第4樣重要任務是「作秀」。還坦言自己今天的行程也應該在市府就好，「這叫作秀的說明」。

▲柯文哲視察堤外停車與水門開啟狀況。（圖／記者林振民攝）

柯文哲17日原訂沒有市政行程，但上午9時30分由市府通知，臨時新增10時30分的視察堤外停車與水門開啟狀況，並且於主持會報後進行受訪。

針對昨日第一時間還待在中部，柯文哲回應，台北市災害應變中心三級開設是由消防局長坐鎮，二級開設則是正副秘書長，一級開設才需要市長進駐，但到昨天都沒調整至二級開設，理論上還是由消防局長指揮，並建立LINE群組，有問題隨時回報。

柯文哲說，「長官只要做三件事情，建立制度、緊急、例外。」自己對於過去8年建立的防災體系相當有信心，特別是發生颱風、強降雨，若是地震或炸彈還沒那麼有把握，但相信歷經8年時間，台北市防災體系已相當有制度，「我們是依照SOP走，只有出現例外時，才需要通知長官說『要不要怎麼處理』。」

柯文哲舉例，陽金公路被土石流塞住，局處可以處理就不用長官看；但康樂隧道塞住，才需要由長官決定需不需要連夜打通、調動大型機具等例外狀況，也提醒民眾行經康樂隧道時仍要小心，做好完整邊坡防護仍須3個月時間。

柯文哲強調，應該要照SOP走，平常就得訓練、準備好，「平常也不訓練好、準備好，災害發生才趕快跑到災害中心做給人家看，現在都E化時代，全部都是遠距辦公了，為什麼一定要人坐在防災中心給人家看？」

▲柯文哲16日晚間前往康樂隧道視察搶通狀況。（圖／記者李毓康攝）

至於昨日仍造成不少淹水、泡水車問題，是否有些判斷問題？柯文哲表示，除非SOP要改，否則長官只要做3件事，「建立制度、緊急、例外」，但他發現現在長官有第4樣重要任務是「作秀」。

媒體追問，那昨天回台北、今早行程是否都算「作秀」？柯文哲一開始僅說，「本來我說在市府大家講講就好，但還是被叫出來給大家看一下」、「今天只是來找地方跟大家說明，我覺得室內更好」，但面對媒體不斷詢問下，最終柯文哲坦言，「這叫作秀的說明。」

柯文哲提及，自己也知道「災害政治學」，但要建立一個比較務實的環境，「在應變中心有什麼用？沒有用啊！整個系統都正常在運作，所以要建立比較務實的政治（環境）。」