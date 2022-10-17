影／陳時中衝桂林疏散門、陽明山勘災　感謝清潔單位

記者呂晏慈／台北報導

全台多個縣市昨降豪雨，台北市出現陽明山土石流、百齡橋停車場淹水變「泡水池」、康樂隧道土石樹木崩落等災情，更因台北市長柯文哲當時人在南投、台中輔選，直至傍晚才取消行程北返，引發輿論高度關注。民進黨台北市長參選人陳時中17日並無公開行程，但仍前往萬華區桂林疏散門視察積水狀況，隨後轉往陽明山、中興路與竹子湖路交叉口勘災，同時感謝第一線工務及環保清潔單位的同仁。

▲陳時中視察萬華區桂林疏散門。（圖／翻攝自陳時中競選辦公室影片）





▲陳時中至陽明書屋站牌旁勘災。（圖／陳時中競選辦公室提供）

陳時中透過Line官方帳號分享，今日一早，他前往萬華關心災情，並到桂林路水門勘查積水狀況，看見水退去後，留下滿地的垃圾與泥濘，工務與環保清潔單位的同仁，在風雨中忍耐著臭味，竭力恢復市容，這些第一線的同仁，向自己反映工作現場遇到的困難，「我當市長，我會提升人事資源，建立良好工作的環境。辛苦了！由衷的謝謝你們」。

陳時中稍早透過臉書表示，這兩日降下豪大雨，造成河水暴漲，河濱公園有多處遭河水吞沒，今日一早，他前往萬華關心災情，並到桂林路水門勘查積水狀況。

陳時中說，台北市6千多名清潔隊同仁，平日除了家戶垃圾收運、廚餘與資源回收，還要負責街道清掃、清除廣告、疏通溝渠、紙錢清運、環境稽查等繁重業務，更在疫情期間，運用車載式噴霧機、或直接背負沉重的噴霧機具，在交通場站、觀光景點、商圈、接種及快篩站進行防疫消毒工作，以及在開學前進入校園，針對公共環境進行消毒作業，讓師生及家長能安心開學。

陳時中表示，這些第一線維持市容整潔和城市運作的所有同仁，曾向自己反映他們在工作現場遇到的種種困難，他都記在心上，「我當市長，將針對清潔、工務人員，包括北捷、動物園等第一線人力配置需求、人事管理與獎勵措施的內容，進行檢視，聽取工會的意見，建立良好工作環境。」