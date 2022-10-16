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社會 社會焦點 保障人權

台中多人鬥毆起因曝！19歲男「喝掛了狂吐」　他車子被噴到氣炸

 記者許權毅／台中報導

台中市大雅區（15）日傳出多人街頭鬥毆事件，現場多名男子徒手互相攻擊，一旁還有女伴發聲尖叫聲，警方獲報後出動快打部隊到場壓制，並帶回6名涉案男子。大雅分局表示，該案為一名19歲潘男不勝酒力嘔吐，嘔吐物飛濺到27歲邱男車輛上，導致雙方產生肢體衝突，全案依照聚眾鬥毆罪嫌送辦。

▲台中大雅15日晚間多人鬥毆事件，起因為一名潘男不勝酒力嘔吐，穢物飛濺到另名男子的車輛。（圖／翻攝記者爆料網）

事發在15日晚間18時10分，台中大雅月祥路上一間小吃店前傳出爭吵聲，進而演變成肢體衝突，原因竟是一名19歲潘男與3名友人到小吃店喝酒，不料潘男「喝掛了」竟在店前嘔吐，嘔吐物還飛濺到另名27歲邱男的轎車上，潘男一方4人與邱男一方2人發生口角衝突，接著就在大街上變成肢體衝突，整個過程都被一旁民眾給拍下。

▲▼台中大雅15日多人鬥毆。（圖／記者許權毅翻攝）

▲大雅警方快打部隊獲報後趕緊前往壓制。（圖／翻攝記者爆料網）

根據民眾拍攝畫面顯示，現場不只6名男子，還有疑似是雙方的女性友人在勸架，但雙方火氣仍壓不住，不斷爆粗口互毆，甚至有人被打到趴地、打到馬路中間，路過機車趕緊閃避穿越人群，女子還尖叫大喊「好了啦！不要打了！」也上前拉人想阻止。

▲▼台中大雅15日多人鬥毆。（圖／記者許權毅翻攝）

▲警方拿出辣椒水威嚇，控制現場狀況。（圖／記者許權毅翻攝）

大雅分局獲報後，立即啟動快打部隊到場控制現場，並拿出辣椒水壓制其中一男，一男仍氣焰囂張想跟對方理論，最終雙方鬧事6名男子均被帶回，並依照聚眾鬥毆罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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