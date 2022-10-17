2歲女兒發燒！媽買400元藥膏貼「隔天突冒2怪蟲」　驚悚影片曝

記者閔文昱／綜合報導

小孩的身體出狀況，做家長的總會特別擔心。大陸黑龍江一名媽媽日前帶著2歲的女兒到推拿店調理脾胃，但卻一直沒什麼效果，之後女兒發燒時她還特別花了400元加購店內的藥膏，希望能讓症狀好轉，不料隔天在協助換藥時，竟發現藥膏裡有2隻活蟲不斷蠕動，讓她瞬間嚇傻。

根據陸媒《沸點視頻》報導，這起事件發生在黑龍江省雙鴨山市，李姓媽媽表示，她在推拿店花了1200元（約新台幣5341元）辦了30次卡想給女兒調理脾胃，但推了20次都沒什麼效果，到了前幾天，店裡人員發現女兒發燒，於是向她推薦一副90元（約新台幣400元）的膏藥，聲稱有加強療效的效果。

▲一名媽媽幫女兒買退燒藥膏，隔天卻發現藥膏底下出現2隻活蟲。（圖／翻攝自沸點視頻）

為了能讓女兒盡早退燒，李女不疑有他就將膏藥買下，並貼在女兒的手臂上，不料隔天她在幫女兒換藥時，竟發現掀開的藥膏下出現2隻白色條狀活蟲，且還不斷蠕動，畫面相當噁心，她也趕緊將照片拍下並和店家反映。為此，店家也將先前的推拿費、藥膏費共1290元（約新台幣5742元）全部退回給李女。

畫面一曝光，馬上吸引不少網友討論，紛紛留言「只是退款，不用賠償或者承擔任何責任？以後這樣的會更多」、「太恐怖了」、「什麼樣喪良心的推拿店，連發燒的2歲孩子錢都賺」，另外也有網友質疑，「推拿店有行醫資格嗎」、「推了20次都沒效果還繼續加錢買其他的嗎」、「發燒為什麼要推拿？」

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