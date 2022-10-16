　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本無人商店驚見「全裸棄嬰」！現場太偏僻　1個月仍找嘸嫌犯

嬰兒,寶寶。（圖／示意圖，翻攝自PAKUTASO網站）

▲所幸男嬰及早被發現，送院治療後已無大礙。（示意圖／PAKUTASO）

記者王佩翊／編譯

日本鹿兒島縣一間設立在車道旁的花苗無人商店9月出現一名棄嬰，當時在附近的管理人員發現後，隨即通報警方。該名嬰兒被送往醫院治療後，已無生命危險，目前也在健康成長中。不過事發至今已1個月，警方仍然未能鎖定遺棄嬰兒的可疑人士。根據日本法律，若遺棄新生兒導致死亡，將面臨3年以上、20年以下徒刑。

根據《南日本新聞社》報導，鹿兒島縣鹿兒島市西別府町山間道路一間販售花卉、花苗的無人商店9月16日出現一名遭到遺棄的男嬰。當時一名正在附近的管理人員在無人商店的籃子內找到這名男嬰，男嬰身上沒有穿任何衣服，僅用布料稍微包裹住。

管理人員隨即通報警方，而男嬰也立刻被送往醫院救治，如今健康狀態良好。然而由於男嬰遭遺棄的地點偏僻，儘管事發至今已經1個月，警方仍然未能鎖定嫌犯，因此只能在無人商店附近架設看板，尋找目擊證人，同時配合男嬰遭遺棄的時間段在附近進行攔查，詢問路過車輛的通行頻率以及事發當天是否經過這條路。

律師田村勇人則表示，遺棄新生兒將會被依監護人遺棄罪起訴，如果遭遺棄的嬰兒死亡，嫌犯將面臨3年以上、20年以下的有期徒刑。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►鍋寶氣炸鍋超優惠價1768元！減油80%　下廚超簡單

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
俄「徵兵官員」離奇亡！　陳屍自家庭院
合歡山圍籬被12級風吹倒！　遊客不怕死闖入
八點檔女星「突被導演要求脫衣褲」！　解放超兇半球羞爆
高職女遭毆打霸凌「老師要她忍一下」！　教育局回應了
高雄14辣妹包廂戰14男！　桌上擺滿這些慘了
民進黨議員候選人酒駕入監！　撤銷參選資格
「死後世界」什麼都沒有！他死了90分鐘復活　曝睜眼第1幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄「徵兵官員」離奇亡！陳屍自家庭院圍籬旁　曾打過車臣戰爭

妯娌不吵了？凱特計畫「聯手梅根」讓兄弟和好　時間點曝光

日33歲打工妹砍殺同居小男友！　他背上插「15cm菜刀」倒血泊

「死後世界」什麼都沒有！他死了90分鐘又復活　親曝睜眼第1幕

日本無人商店驚見「全裸棄嬰」！現場太偏僻　1個月仍找嘸嫌犯

新加坡大撒幣336億！協助民眾對抗通膨　最高可領1.1萬現金

伊朗「最殘暴監獄」陷火海！現場猛爆槍響、示威口號　狂燒畫面曝

俄軍轉攻為守！　澤倫斯基：最艱困戰線在東部巴赫姆特

習近平20大前夕致函金正恩！表達支持：與平壤加強溝通與合作

土耳其煤礦爆炸41死　議員指曾評估稱「風險高」

小S逼問姊夫「為何愛大S不愛我」　具俊曄超Q回答全家笑翻XD

梵谷《向日葵》遭潑番茄湯　英國運動人士示威被捕

調皮生演被外星人綁架！老師笑場：玩得太愉快了

「國民女婿」羅一鈞唱歌惹！　合體萬芳加碼SOLO《暖暖》

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

妻見尪手機和妹子合照　努力裝大方→吃醋變臉

金高銀熱跳《Hype Boy》笑容超甜　向前男友撒嬌軟腿…孔劉隔空應援

不斷遭遊客譏笑挑釁　猩猩怒拔草皮狠砸反擊

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

趙正平遭小S爆料「罵哭女工作人員」　當事人一來…他補刀：穿得像乞丐XD

俄「徵兵官員」離奇亡！陳屍自家庭院圍籬旁　曾打過車臣戰爭

妯娌不吵了？凱特計畫「聯手梅根」讓兄弟和好　時間點曝光

日33歲打工妹砍殺同居小男友！　他背上插「15cm菜刀」倒血泊

「死後世界」什麼都沒有！他死了90分鐘又復活　親曝睜眼第1幕

日本無人商店驚見「全裸棄嬰」！現場太偏僻　1個月仍找嘸嫌犯

新加坡大撒幣336億！協助民眾對抗通膨　最高可領1.1萬現金

伊朗「最殘暴監獄」陷火海！現場猛爆槍響、示威口號　狂燒畫面曝

俄軍轉攻為守！　澤倫斯基：最艱困戰線在東部巴赫姆特

習近平20大前夕致函金正恩！表達支持：與平壤加強溝通與合作

土耳其煤礦爆炸41死　議員指曾評估稱「風險高」

老家是4層樓透天！他搬進大樓憂「不習慣」　網曝2優點：超方便

台灣虎航今首航北海道第三個航點札幌　涵管與旭川明年才能復飛

俄「徵兵官員」離奇亡！陳屍自家庭院圍籬旁　曾打過車臣戰爭

陽台摔狗辯「在玩」！高雄飼主引眾怒　動保處回應了

外縣市輔選動作頻頻　有意角逐2024大選？盧秀燕：想太多！

苗栗男持破壞剪偷娃娃機零錢箱　店主當場堵人報警

新竹城市馬拉松「獎座裝反」晶片感應失效！　網酸：致敬女廁門鎖

靈鷲山風雨無阻淨灘　 80人讓地球稍稍喘息

啦啦隊女神爆黑暗期！遭網路霸凌「全世界沒人幫妳」

無黨黃希賢競總成立　基隆不要藍綠黑金...要清白「好蘋果」

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

國際熱門新聞

醫院屋頂藏500具腐爛人體　驚悚影片曝

奇蹟復活　他曝死後世界什麼都沒有

女留學生激凸嘆沒空跑趴　「極品真奶」晃暈鄉民

大阪環球影城又有「新人骨」！萬聖節遊客嚇壞

普丁聽塔吉克總統訓斥7分鐘　烏戰失利致地位下降

真實靈異照片！　攝影師懸崖邊拍下「布羅肯奇景」

「死亡之橋」倒塌！2女死亡驚悚瞬間曝

25億梵谷「向日葵」名畫　遭運動人士潑番茄湯

巴黎12歲女孩遭「割喉裝行李箱」棄屍

罕見「恐龍木乃伊」留6千萬年前鱷魚咬痕

白俄：俄羅斯擁核武　西方別逼

俄2兵掃射同袍！　當局稱「恐攻」11死、15傷

馬斯克改口：SpaceX將繼續資助烏克蘭星鏈服務

烏克蘭飛彈轟炸！　俄邊境城市油庫起火黑煙竄天

更多熱門

相關新聞

習近平20大前夕致函金正恩！強調溝通與合作

習近平20大前夕致函金正恩！強調溝通與合作

中國共產黨16日召開第20次全國代表大會（中共20大），國家主席習近平在20大召開前夕致函北韓領導人金正恩稱，北京當局將與平壤加強溝通。習近平同時也強調，團結與合作的重要性。而這封信是在回應金正恩之前所發送的賀電。

南韓知名「通訊軟體」斷訊！超扯原因曝光

南韓知名「通訊軟體」斷訊！超扯原因曝光

安倍逝世滿百日　遺孀首曝「內心寂寞」

安倍逝世滿百日　遺孀首曝「內心寂寞」

「第二變態」戀童淫魔將出獄！受害者達12人

「第二變態」戀童淫魔將出獄！受害者達12人

南韓限塑令下月底上路　超商禁提供塑膠袋

南韓限塑令下月底上路　超商禁提供塑膠袋

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

51歲男演員心肌梗塞猝逝車內！同劇女星悲慟發文

陽明山深夜爆發土石流！　1路段無法通行

醫院屋頂藏500具腐爛人體　驚悚影片曝

劉品言法文超流利！

尪寵溺餵食！校花婚後爆胖116公斤

楊繡惠開罵阿文借錢「演藝圈大姐出聲了」！

尼莎恐變中颱！颱風假有望？　氣象局回應了

不是新冠！大人小孩發燒、狂咳　醫揭原因

台中大雅爆多人「徒手鬥毆」

日本開車禁1舉動「台人超常做」　罰10萬or關6個月

天王嫂手滑自拍片外流！40分鐘才發現

奇蹟復活　他曝死後世界什麼都沒有

林襄「掀裙露屁股」大尺度19秒片瘋傳！走光急被打碼

宜蘭七賢村疑未關閘門　蘭陽溪水倒灌慘淹

黃子佼拜託外送平台「增加1功能」！釣出大批苦主

更多

最夯影音

更多
小S逼問姊夫「為何愛大S不愛我」　具俊曄超Q回答全家笑翻XD

小S逼問姊夫「為何愛大S不愛我」　具俊曄超Q回答全家笑翻XD
梵谷《向日葵》遭潑番茄湯　英國運動人士示威被捕

梵谷《向日葵》遭潑番茄湯　英國運動人士示威被捕

調皮生演被外星人綁架！老師笑場：玩得太愉快了

調皮生演被外星人綁架！老師笑場：玩得太愉快了

「國民女婿」羅一鈞唱歌惹！　合體萬芳加碼SOLO《暖暖》

「國民女婿」羅一鈞唱歌惹！　合體萬芳加碼SOLO《暖暖》

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面