590萬訂單推高113億市值！陸「電熱毯妖股」登A股榜首　原因曝光

▲工人對電熱毯進行測試。（資料圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

能源危機疊加寒冬將至，中國過冬產品熱銷歐洲的消息引發熱議，帶動相關公司股價上漲。其中，被稱為「電熱毯妖股」的彩虹集團，在一個多月的時間內，市值暴漲25.39億元（人民幣，下同，約新台幣113億元），拿下9月大陸A股漲幅之首，然而實際在手訂單金額僅有133萬元（約新台幣590萬元）。

據《中新社》報導，中國「過冬八件套」在歐洲銷量增加，包括保暖衣保暖褲、光腿神器、法蘭絨睡衣、熱水袋、暖手寶、取暖器、電熱毯及高領毛衣等。

大陸跨境平台「速賣通」提供的數據顯示，10月以來，保暖內衣的銷售額按月增長246%。其中在法國、德國、義大利、荷蘭、波蘭等多個國家均有3倍以上的月增長，分別為372%、362%、365%、316%和311%。

▼消費數據整理。（圖／中新社）

近期，歐洲居民大量採購中國電熱毯等產品的消息，持續引發熱議。在此背景下，電熱毯概念股彩虹集團的股價也出現持續走高，13日收盤報每股41.49元，創上市以來新高，較9月1日上漲了132.76%；截至13日，一個多月市值暴漲25.39億元。

不過，《瀟湘晨報》指出，今年電熱毯在歐洲的出口數量，確實比往年更高，但難說達到人們「賣爆」的想象。今年8月，出口額按年增長43%，約為1.1億元，僅比上年同期多了3000萬元，「總體來看，全國出口額亦有限。」

Wind數據顯示，從9月1日至今，彩虹集團股價上漲了132.76%，近12個連續交易日內，更是實現了8個漲停。隨著股價的水漲船高，彩虹集團市值也從9月初的18.84億元，攀升至44.23億元，一個多月的時間暴漲25.39億元。

對此，彩虹集團13日晚發佈《關於對深圳證券交易所關注函回復的公告》，稱2022年公司獲得一些產品出口訂單，但總體上數量少金額低。截至6月底，電熱毯等家用柔性取暖產品實現海外銷售收入21萬元，目前在手訂單金額約133萬元。

彩虹集團進一步指出，目前，公司業務基本面未發生重大變化，公司及控股子公司經營情況正常，同時不存在應披露而未披露的重大資訊。

報導分析彩虹集團股價瘋漲的邏輯鏈條，即「歐洲能源緊缺，電力系統平均價格持續上漲→電熱毯功率低耗電不大，受歐洲人追捧→中國對歐電熱毯出口增加→作為電熱毯老牌廠家，彩虹集團對歐出口增加」。

報導指出，見風就漲的股價有時候連想象力都不需要，就像一場擊鼓傳花的遊戲，進場的人誰都不相信自己是接盤的人，而最早嗅到風向買入彩虹集團的，已經賺了一波離場。