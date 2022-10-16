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俄軍轉攻為守！　澤倫斯基：最艱困戰線在東部巴赫姆特

▲▼烏克蘭東部城市巴赫姆特（Bakhmut）。（圖／路透）

▲烏克蘭東部城市巴赫姆特（Bakhmut）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基15日表示，烏俄兩軍仍在東部地區交戰，其中位於具重要戰略意義的巴赫姆特（Bakhmut）戰況艱困，親俄部隊正持續推進。BBC分析指出，隨著烏軍持續反攻，俄羅斯軍隊正逐漸轉攻為守，與數個月前大不相同。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）地區的戰況依舊激烈，「最困難的戰線是巴赫姆特附近，我們仍像前幾天一樣，持續堅守陣地。」頓內茨克的親俄部隊指出，他們已佔領巴赫姆特附近的2個村莊歐泊汀（Opytine）和伊萬格勒（Ivangrad）。

根據BBC報導，俄軍專注於巴赫姆特戰線是有原因的，因為俄軍在夏天佔領附近城市北頓內茨克（Severodonetsk）和利西昌斯克（Lysychansk）後，原本下一個目標就是巴赫姆特，豈料烏軍突然大舉反攻，俄軍在很大程度上必須轉攻為守，與數個月前大不相同。

巴赫姆特7萬居民中絕大部分都已撤離，留下來的大多是老年人，但當地幾乎已經斷水斷電，但志願者仍持續進行疏散工作。

烏克蘭東部司令部發言人謝里瓦伊（Serhiy Cherevatyi）表示，他們仍懷疑俄軍是否有足夠的兵力或裝備奪取巴赫姆特，「到目前為止，我們能看到他們（俄軍）的素質很差，也沒有足夠的武器。」

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