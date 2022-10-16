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汐止馬路慘變土黃色　南陽街「水淹休旅車半身」車主棄車逃

▲▼ 。（圖／翻攝自FB汐止集團）

▲休旅車慘遭滅頂。（圖／翻攝自FB汐止集團）

記者施怡妏／綜合報導

尼莎颱風今午最逼近台灣，加上東北季風影響，北部、東北部出現猛烈雨勢，住在汐止的網友貼出照片，雨水挾帶泥土，將馬路全都染色，馬路上全都是黃色的積水，此外，有輛休旅車還被困在馬路中，水深超多半個車身，車主連忙開車門棄車而逃；還有網友貼出家裡淹水的影片，無奈嘆「已經淹到小腿了」。

有網友在臉書「汐止集團」貼出豪雨災情的照片，「會不會等等出現大游泳池」，從照片上可以看到，馬路上幾乎看不到深灰色的柏油地，全被土黃色的雨水覆蓋。

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此外，還有網友貼出照片，有民眾開著休旅車經過汐止南陽街，不幸遇積淹水，打開車門棄車而逃，水已經淹過車身一半，整輛車幾乎要滅頂。新北市消防局已接獲通報，前往現場進行救援。「新北交通族」稍早在臉書發文，汐止南陽街積水最深達1.2公尺，已管制通行，請提早改道。

▲▼ 。（圖／新北交通族）

▲▼汐止淹水。（圖／翻攝自FB汐止集團、新北交通族）

▲▼ 。（圖／翻攝自FB汐止聯盟）

不僅馬路出現災情，汐止民眾的家中也淹水，有網友表示「我老家汐止忠孝東路，已經淹到小腿了」，地板全都是土黃色的水，廚房的醬料罐、臉盆全都飄在水中，水不僅呈現深黃色，還有不少樹枝落葉。

貼文底下，需多網友留言分享災情，「汐止水碓街一埤水滿起來」、「連東勢街上山都積水嚴重了」、「等等划船回家」、「遠雄下方也淹水了」、「好多地方都淹了」、「感覺機車要快點移走」。

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