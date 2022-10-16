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快訊／士林驚傳「多人受困河堤」！1男緊抓籃球架求生　1女困淹水車內

記者黃彥傑、趙蔡州／台北報導

受輕颱尼莎外圍環流及東北季風共伴效應影響，台北市各地16日紛紛傳出淹水災情。士林區三腳渡碼頭16日晚間傳出有多位民眾受困在河堤，包含有一名男子被暴漲的河水困在籃球場，緊緊抓住籃球框的柱子等待救援，還有一名婦人受困在泡在水中的轎車內，消防人員目前已趕到現場全力救援中。

▲▼士林區三角渡碼頭有多位民眾受困在河堤。（圖／記者黃彥傑攝）

▲士林三腳渡碼頭16日晚間河水暴漲，傳出有多人受困在河堤。（圖／記者黃彥傑攝）

台北消防局16日晚間7點獲報河堤有人受困後，趕到後在籃球場發現一名男子緊抓著籃球架的柱子正在求救，多名消防人員立刻攜救生圈、浮板下水救援，並於7點5分許將人救援上岸。

▲▼士林區三角渡碼頭有多位民眾受困在河堤。（圖／記者黃彥傑攝）

▲婦人的先生一度要涉水救援，被現場消防人員勸阻帶回。（圖／記者黃彥傑攝）

消防人員還發現，有一名婦人受困在深處一輛已經淹在水中、失去動力的轎車內，婦人的先生在河岸上相當焦急，一度想要涉水獨自前往救援，不過最後被勸阻拉回岸上。消防人員於16日晚間7點15分許將婦人救援上岸。

獲救的男子受訪表示，當時他發現水流越來越大，河水幾乎瞬間就滿起來了，他騎車經過來不及逃到高處，只好棄車想辦法求生。他之前還看見有3、4人在河堤停放的車輛中搬東西，不確定是否有順利撤離。

現場消防人員指出，由於河堤內河水暴漲，消防車無法進入，不確定是否還有人員受困，目前正透過用廣播器廣播、橡皮艇沿途持續搜索。

▼救難人員順利將婦人救援上岸。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼士林區三角渡碼頭有多位民眾受困在河堤。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼士林區三腳渡碼頭有多位民眾受困在河堤。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼士林區三角渡碼頭有多位民眾受困在河堤。（圖／記者黃彥傑攝）

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