習近平二十大前夕回覆金正恩賀電：增進戰略溝通及團結合作

▲北韓在中共二十大前夕公布習近平回覆金正恩電文內容。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

北韓官媒《朝中社》今（16）日透露，中共中央總書記習近平在二十大召開前夕，回覆金正恩對大陸國慶的賀電。習近平表示，值此中華人民共和國成立７３週年之際，總書記（金正恩）同志發來熱情、誠摯的賀電，謹表示衷心的感謝，「當前，國際地區形勢深刻複雜演變，中朝雙方增進戰略溝通、加強團結合作的重要性愈發凸顯。」

▲中共中央總書記習近平 。（圖／翻攝 央視 新聞聯播）

習近平在電文中指出，中國共產黨將召開第二十次全國代表大會，「這次大會是在中國共產黨和中國各族人民邁上全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍的關鍵時刻召開的一次十分重要的大會，新時代中國特色社會主義將開啓新征程、續寫新篇章。」

習近平強調，中朝是山水相連的友好鄰邦，兩國傳統友誼歷久彌新。當前，國際地區形勢深刻複雜演變，中朝雙方增進戰略溝通、加強團結合作的重要性愈發凸顯，「新形勢下，我願同總書記同志一道，積極致力於推動中朝傳統友好合作關係與時俱進向前發展，為兩國和兩國人民帶來更大福祉，為維護地區和世界和平穩定作出更大貢獻。」

▲北韓軍方在東西部海岸進行多起砲擊訓練。（圖／達志影像／美聯社）

朝鮮半島近日再掀波瀾，南北韓軍事動作頻頻，包括北韓試射可攜核彈頭的導彈、東西部沿岸分別實施砲擊及出動多架次戰機，南韓也以F-15K、F-35A等先進戰機應對。

外界分析，北韓官媒在中共二十大前釋出習近平回覆金正恩的賀電消息，是要藉此向各方透露大陸和北韓的兄弟之情仍穩固，也要警告南韓及西方國家不要輕舉妄動，尤其在二十大召開期間，大陸從上到下採「維穩』原則，更不希望周邊區域情勢出現複雜變化。