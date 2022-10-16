LIVE／中共二十大開幕　習近平將發表「政治報告」談5年佈局

記者蔡儀潔／綜合報導

中國共產黨第二十次全國代表大會於今（16）日上午10時，在北京人民大會堂正式開幕，大陸官媒央視和新華網進行現場直播。中共中央總書記習近平的政治報告內容備受全球關注。

▲今年二十大會期為10月16日至10月22日，共7天 。（圖／記者任以芳攝）

在今早的大會上，習近平將代表中共第十九屆中央委員會，向大會發表政治報告，總結過去5年的政績，也提及未來5年的施政綱領和佈局。

▲中共中央總書記習近平。（圖／翻攝 央視 新聞聯播）

「台灣問題」成為列為二十大報告重點，中外媒體聚焦大陸將如何看待評估「非和平方式統一？」在昨（15）日舉行的二十大新聞發佈會上，發言人孫業禮也做出預告，即「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，「但凡有一線和平解決的可能，大陸方面都將付出百倍努力，非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇。」

在5年前的十九大開幕，習近平指出，出對台政策堅持「和平統一、一國兩制」方針，並重申「九二共識」是確保兩岸關係和平發展的關鍵，秉持「兩岸一家親」理念，最後提到有堅定意志信心，和能力挫敗任何形式的「台獨」分裂圖謀，把中國領土分裂出去。

中共二十大新聞中心15日宣佈，二十大會期為10月16日至10月22日，共7天，將舉辦5場記者招待會、5場集體採訪活動，其中包括中共發改委、中央紀委國家監委、中組部、中央政法委、外交部等負責人均將出席記者招待會。集體採訪方面，由大陸各省中共黨代表團、中央和國家機關黨代表團等的發言人出席。