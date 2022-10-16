快訊／國家警報又響！大雷雨地區曝　11縣市警戒

記者陳俊宏／台北報導

國家警報又響！中央氣象局今天（16日）上午8時許對宜蘭縣發布「災防告警訊息」，「您所在地區即將發生大雷雨，預計持續至9時。」氣象局凌晨也曾對宜蘭縣發布災防告警訊息，提醒將有大雷雨。

▲台灣附近有很多水氣。（圖／氣象局）



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超大豪雨特報：台北市、宜蘭縣

大豪雨特報：新竹縣

豪雨特報：基隆市、新北市、桃園市、台中市、花蓮縣

大雨特報：南投縣、屏東縣、台東縣

▼今晨0時至7時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

雨區擴大！氣象局對11縣市發布警戒表示，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日台北市及宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨，桃園市、台中市山區及基隆北海岸、新北市、台北市、花蓮縣有局部大雨或豪雨，新竹以北、宜蘭、台東地區、恆春半島及南投、屏東山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

氣象局說，今天受颱風外圍環流及東北季風增強影響，迎風面的降雨範圍擴大，北部、東半部及中部山區雨勢較為持續，有局部大雨或豪雨發生，尤其東北部地區及新竹以北山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，其他地區降雨機率也偏高，整天不時的有短暫陣雨發生；溫度方面，各地氣溫稍降低，北部、東北部溫度整天約23至26度，中南部及花東地區早晚低溫約23到26度，白天最高溫來到28至31度。

▼11縣市警戒。（圖／氣象局）

