風雨才開始而已！　共伴效應最明顯時間曝

▲尼莎颱風清晨2時位於鵝鑾鼻南南東方約310公里。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局提醒，今天（16日）、周一受到尼莎颱風外圍環流和東北季風增強影響，風雨最劇烈。民間氣象愛好則說，北部降雨只是開始，周一將是共伴效應最明顯時刻。

超大豪雨特報：台北市、宜蘭縣

[廣告]請繼續往下閱讀...

大豪雨特報：新竹縣

豪雨特報：基隆市、新北市、桃園市、台中市、花蓮縣

大雨特報：南投縣、台東縣

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書指出，尼莎颱風逐漸增強，暴風圈還會再擴大，預計今天白天通過台灣南方近海，今晚冷高壓南下，東北季風增強。

▲▼尼莎水氣持續影響台灣。（圖／氣象局）



台灣颱風論壇說，周一尼莎位於台灣西南方，此時將是共伴效應最明顯時刻，北部地區的降雨只是開始。天氣風險公司總經理彭啟明也在臉書表示，如預期，今天雨勢增大，持續不停到周一，有些迎風面地區要特別注意了，共伴效應很顯著！

氣象局預報員趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天、周一受到尼莎颱風外圍環流和東北季風增強影響，風雨最劇烈，全台降雨機率偏高，特別是新竹以北、東半部和恆春半島雨勢較持續，今北部、東半部和中部山區可能有局部大雨或豪雨，尤其東北部及大台北山區有局部豪雨等級以上降雨發生機率。

趙竑提到，周一新竹以北、東半部及恆春半島整天降雨持續，可能有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



▲▼尼莎今天、周一最靠近台灣。（圖／氣象局）

