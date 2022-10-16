國家警報響！尼莎「今明風雨最劇」10縣市警戒　陸警機率曝

▲今天、周一全台有雨。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

國家警報凌晨響了！中央氣象局預報員趙竑提醒，今天（16日）、周一受到尼莎颱風外圍環流和東北季風增強影響，風雨最劇烈，全台降雨機率偏高；至於目前來看，陸上警報機率越來越低。

超大豪雨特報：台北市、宜蘭縣



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大豪雨特報：新竹縣



豪雨特報：基隆市、新北市、桃園市、台中市、花蓮縣



大雨特報：南投縣、台東縣

氣象局今晨2時半對宜蘭縣發布「災防告警訊息」，提醒將發生大雷雨。氣象局也對10縣市發布特報表示，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日台北市及宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨，桃園市、台中市、花蓮縣山區及基隆北海岸、新北市、台北市有局部大雨或豪雨，新竹以北、東半部及南投山區有局部大雨發生的機率。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）



趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天、周一受到尼莎颱風外圍環流和東北季風增強影響，風雨最劇烈，全台降雨機率偏高，特別是新竹以北、東半部和恆春半島雨勢較持續，今北部、東半部和中部山區可能有局部大雨或豪雨，尤其東北部及大台北山區有局部豪雨等級以上降雨發生機率。

趙竑說，周一新竹以北、東半部及恆春半島整天降雨持續，可能有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



趙竑分析，今天、周一是尼莎颱風最靠近的時間，其慢慢往西前進，強度略為增強，目前來看陸警機率越來越降低，因位置稍微比較南邊，暴風圈也沒那麼大，直接觸陸機率很低。

趙竑表示，周二、周三東北季風影響，桃園以北及東北部、東部有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部及大台北山區仍有局部較大雨勢發生的機率，東南部偶爾零星飄雨，其他地區為多雲；周二是水氣逐漸減少過程，新竹、苗栗及中南部山區亦有零星短暫雨。

▲▼尼莎今天、周一最靠近台灣。（圖／氣象局）



趙竑指出，周四東北季風稍減弱，桃園以北及東北部、東部有局部短暫雨，東南部零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；周五、周六水氣稍微比較多，基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北有局部短暫雨，其他地區為多雲。

一周溫度部分，趙竑說，今晚東北季風增強，溫度慢慢下降，最低溫時間落在周二清晨到周三，北部周二低溫18、19度，其他地區22-24度，周四之後才慢慢回升。