克服腦手術、確診力拼連任　台中最年輕議員：全力以赴

▲克服腦手術、確診，台中最年輕議員蔡耀頡力拼連任，今天成立競選總部，強調會全力以赴。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市本屆最年輕的民進黨籍議員蔡耀頡今年克服腦部手術、確診等困難力拼連任！今天蔡耀頡與同黨籍台中市長參選人蔡其昌成立聯合競選總部。蔡耀頡表示，始終記得「13956」這個數字，這是他4年前參選市議員得到的票數，對他來說是極大肯定，也感謝鄉親、家人的支持與鼓勵，還一度哽咽，也承諾未來會繼續努力，絕對全力以赴。

▲蔡耀頡日前確診，突發奇想用Q版立牌幫忙拜票、跑行程。（圖／記者游瓊華翻攝）



蔡耀頡日前才剛出關，確診隔離期間無法出門跑行程拜票，蔡耀頡突發奇想用Q版人形看板替代，讓競選團隊帶著出門拜票，甚至大型造勢活動上也看得到Q版蔡耀頡現身，話題度十足。

▲市長參選人蔡其昌則說，自己與蔡耀頡「雙蔡」聯手，當選後要讓「好蔡上場」。（圖／記者游瓊華攝）



綠營市長參選人蔡其昌則說，自己與蔡耀頡「雙蔡」聯手，當選後要讓「好蔡上場」，包括推動台中市國中、小學營養午餐免費，除了讓爸媽們減輕負擔，還要讓孩子們免費吃更好；推動台中市的十大建設，讓捷運藍線四年內快速動工、另外再核定四條捷運路線，完善台中的捷運路網；老人健保補助只多不少、而且要讓敬老愛心卡更好用，使用範圍擴大、額度更多；打造30公里水岸綠廊，讓台中河岸更漂亮、市民朋友也有更多休閒遊憩的空間；四年內要興建八千戶社會住宅，照顧年輕及弱勢朋友；打通台中交通瓶頸，興建台中大環及打通太平市民大道、市政路、漢翔路等，加速台中城市發展，讓台中成為生活首都、加速前進。

除此之外，年底還有多一張選票，就是18歲公民權複決案，也呼籲大家投下同意票，讓年輕朋友們能夠參與政治、能夠表達他們的心聲，把民主拼圖拼上，讓台灣繼續前進。