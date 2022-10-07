北市首宗賄選案　議員參選人怒：陳時中、蔣萬安、黃珊珊都有！

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署7日指揮調查局偵辦北市首宗賄選疑案，市議員參選人鄭建炘因遭檢舉涉嫌發放「走路工」給民眾，遭檢調搜索約談，晚間鄭建炘被移送台北地檢署時對媒體表示，他只是發工錢給工作人員，並稱陳時中、蔣萬安、黃珊珊「都有嘛！」全案由檢察官朝違反《公職人員選舉罷免法》方向漏夜偵訊。

▲台北市大安文山區議員參選人鄭建炘涉嫌賄選遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

鄭建炘7日晚間帶著五星帽被移送北檢，當記者詢問「有賄選嗎？」，鄭建炘回答：「他們(指檢調)說我賄選，如果說台北市民拿工錢就叫賄選，那我問你，陳時中有沒有賄選？好不好笑？陳時中有沒有請台北市民當工作人員？蔣萬安有沒有？黃珊珊有沒有？都有嘛！結果你說我請台北市民來當工作人員就賄選，那你叫我怎麼辦？」

台灣人民共和黨員鄭建炘登記參選大安文山區市議員，他在臉書上毫不掩飾個人政治立場，經常po出五星旗照片，近期發過的文章包括，邀請民眾參加大陸十一國慶升旗典禮，也曾到日本交流協會前參加抗議活動。

檢調獲報，鄭建炘在日前的1場競選活動中，涉嫌發放「走路工」給參與民眾，疑似違反《公職人員選舉罷免法》中，對於有投票權之人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益罪，檢察官7日指揮調查局台北市調處，兵分11路展開搜索，約談鄭建炘以及競選團隊成員等，共7名嫌疑人到案。