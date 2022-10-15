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「CRPD與身障者自立生活論壇」　期望未來的縣長繼續給予支持

▲今日雲林縣愛無礙協會舉辦「CRPD與身障者自立生活論壇」，希望透過論壇，讓社會大眾了解身障者自立生活的需求與難處，同時也鼓勵更多身障朋友，勇於走出戶外，迎向陽光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日雲林縣愛無礙協會舉辦「CRPD與身障者自立生活論壇」，希望透過論壇，讓社會大眾了解身障者自立生活的需求與難處，同時也鼓勵更多身障朋友，勇於走出戶外，迎向陽光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣愛無礙協會今(15)日舉辦「CRPD與身障者自立生活論壇」，希望透過論壇讓社會大眾了解身障者自立生活的需求與難處，同時也鼓勵更多身障朋友，勇於走出戶外，迎向陽光。民進黨提名雲林縣長參選人劉建國以及社家署張美美副署長也都出席，參與了解身障者在自立生活當中的需求。

雲林縣長參選人劉建國表示，感謝社家署張美美副署長來到雲林，直接與所有身障夥伴面對面參與論壇，讓夥伴們可以提出自立生活在融入社區當中遇到的障礙，社家署才可以在相關面向上，進行修正或提供協助，藉此達到讓身障夥伴可以真正融入社區，達到自立生活。

劉建國認為，這一路走來都不是容易的事情，但至少政府願意來大力支持，愛無礙協會的陳明瑟理事長願意來帶動，已經連續舉辦三年了，在這三年內我也確實看到更多夥伴願意走出來，彼此之間相互鼓勵、關懷，就如張副署長所講的，同儕的支持，而個人助理部分，也希望政府在這一塊上，可以多多予以協助。
▲今日雲林縣愛無礙協會舉辦「CRPD與身障者自立生活論壇」，希望透過論壇，讓社會大眾了解身障者自立生活的需求與難處，同時也鼓勵更多身障朋友，勇於走出戶外，迎向陽光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲劉建國認為，這一路走來都不是容易的事情，但至少政府願意來大力支持。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

愛無礙協會理事長陳明瑟表示，身心障礙朋友的自立生活，其實是條漫長的路程，因此不論在中央或在地方，我們都需要有很多協助，在這個過程中我們有很多的好朋友，一起來協助我們，讓我們將來的生活可以到我們自己想去的地方、做我們想做的事。

陳明瑟說，希望透過今天的「身障者自立生活論壇」，讓身障朋友有更好的未來，也謝謝劉建國委員，同時也是我們未來的縣長，在這過程中繼續給我們支持，相信身障夥伴會有更多美好的生活。

社家署張美美副署長表示，感謝劉建國委員長期在立法院非常支持身心障礙者福利，特別是在2012年身權法修法，把自立身活納入法規中，同時在雲林也要感謝愛無礙協會以及陳明瑟理事長，在社區中推動自立生活的方案，自立生活真的很需要大家的一些幫忙，包括必需要有無障礙環境，另外也需要有個人助理以及同儕支持，這都需要非常多人的幫忙。

▲今日雲林縣愛無礙協會舉辦「CRPD與身障者自立生活論壇」，希望透過論壇，讓社會大眾了解身障者自立生活的需求與難處，同時也鼓勵更多身障朋友，勇於走出戶外，迎向陽光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲社家署副署長張美美說，感謝劉建國委員在立法院很支持我們社家署的經費，因此自立生活在去年就有投入六千多萬經費，期盼2023年可以有更多的經費投入在社區的自立生活服務方案當中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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