高雄婦舌頭潰瘍好不了　一驗竟是乳癌轉移...不到半年身亡

▲乳癌是台灣婦女發生最多的癌症，平均每37分鐘就有1人罹癌。（圖／達志示意圖）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名有乳癌病史的50歲婦人，因頭暈、走路不穩到醫院掛急診，她當時也向醫生反應，自己舌頭上有個潰瘍好幾週都沒好。後來婦人經過收治檢查，才發現竟然是乳癌細胞轉移到腦部、舌頭導致，雖然後續有住院治療，但不到半年，婦人仍不治身亡。

據了解，該名婦人為高雄市立大同醫院去年收治的病例，過去曾罹患乳癌第二期，經化療、切除右乳後有定期回診追蹤，婦人當時仍可照常生活跟上班。

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▲高雄婦舌頭潰瘍好幾週都沒好，一驗竟是乳癌轉移...不到半年身亡。（圖／大同醫院提供）

不過，幾個月後婦人又開始覺得頭暈、走路不穩，又掛了急診就醫，檢查才發現是乳癌細胞轉移到腦部。另外，婦人當時也反應自己舌頭上有塊潰傷好幾週都沒好，驗了才發現，那也是從乳癌細胞轉移的。

事實上，乳癌細胞可經由血液或淋巴循環侵犯其他器官，最容易發生乳癌轉移的器官為骨頭，其次是肝臟、肺臟，接著才是腦部，轉移到舌頭的個案，100例中不到1例。而該名婦人後來雖有住院接受放射治療，但無奈癌細胞已經侵犯腦部、舌頭，更蔓延到肝臟等多處，在不到半年內不治身亡。

▲女性朋友平時可以自我檢查，以及善用篩檢方式，確保早期發現、早期治療。（圖／資料照／門諾醫院提供）

根據衛生福利部國民健康署公佈最新2017年癌症登記報告，女性新發癌症52,387人，其中有13,965人是乳癌，相當於每四位女性新發癌症，至少有一位是罹患女性乳癌。

乳癌若能早期發現，再經由適當治療，預後其實很好，婦女朋友平時應該自我檢查，而有些早期乳癌是觸摸不到腫塊的，因此定期接受乳房篩檢也相當重要；國健署提供45至69歲女性每2年1次的乳房攝影免費篩檢，宜多加利用。