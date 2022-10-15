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中美矛盾激化　陸二十大發言人：不欺負別人，也不允許別人欺負我們

▲▼中國共產黨第二十次全國代表大會新聞發言人舉行新聞發布會。（圖／新華社）

▲中國共產黨第二十次全國代表大會新聞發言人舉行新聞發布會。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

中共二十大新聞發言人於今日（15日）下午4時半，在北京人民大會堂舉行新聞發布會。對於未來中美關係，新聞發言人孫業禮表示，中美關係攸關世界前途命運，中美共同利益遠大於分歧，一個健康穩定的中美關係，符合兩國人民共同利益，「我們不惹事，但也不怕事。我們不欺負別人，但也不允許別人欺負我們。」

記者會上，日本共同社記者提問，現在中美兩國的矛盾已經十分激烈，那麼從現在起到2035年、或者到2049年左右，中方將會如何回避這種衝突即將帶來的風險？或者說，面對阻擊者，中國是否有迎戰的決心？

孫業禮回應，「中美關係攸關世界前途命運，能否處理好彼此關係，是兩國必須回答好的世紀之問。如果說過去50年國際關係中一個最重要的事件是中美關係恢復和發展，造福了兩國和世界，那麼未來50年國際關係中最重要的事情就是中美必須找到正確的相處之道。這其中的關鍵，就是習近平總書記提出的相互尊重、和平共處、合作共贏。我們相信，中美兩國人民有智慧、有機會、有能力找到這樣的相處之道。」

他指出，我們一直認為，中美共同利益遠大於分歧。一個健康穩定的中美關係，符合兩國人民共同利益。事實上，中美利益已經深度交融。單從經貿關係看，2021年，中美貿易額達到創紀錄的7500多億美元，年增28.7%。中美經貿合作支撐了260萬個美國就業崗位。更應該看到，當今世界有許多挑戰需要兩國合作應對。國際社會普遍期待中美兩國發揮引領作用，承擔大國責任，穩定雙邊關係，推動全球合作。

▲▼中國共產黨第二十次全國代表大會新聞發言人舉行新聞發布會。（圖／新華社）

▲新聞發言人孫業禮。（圖／新華社）

孫業禮強調，「和平、和睦、和諧是中華民族5000多年來一直追求和傳承的理念，中國謀求發展是為了本國人民過上更美好生活，而不是挑戰別人。我們從來不信所謂的『修昔底德陷阱』，反對『國強必霸』的邏輯和零和博弈的思維。我們不惹事，但也不怕事。我們不欺負別人，但也不允許別人欺負我們。大勢不可逆。中華民族偉大復興歷史進程，任何人、任何勢力都不能阻擋。」

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