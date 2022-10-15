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快訊／中共二十大22日閉幕　新一屆常委在一中全會後見記者

▲▼ 二十大發佈會、2022.10.15 。（圖／記者任以芳攝）

▲中共二十大新聞發言人今日下午4時30分在人民大會堂舉行新聞發布會 。（圖／記者任以芳攝）

記者鄭思楠、任以芳／北京－台北連線報導

中共二十大新聞發言人今日下午4時30分在人民大會堂舉行新聞發布會，介紹大會準備工作並回答中外媒體的問題。發言人孫業禮宣佈，中國共產黨第二十次全國代表大會將於明（16）日上午10時在北京人民大會堂開幕，會期10月16日至10月22日，共7天。

發言人表示，今天下午召開了黨的二十大預備會議，確定了大會的議程。大會主要議程是：聽取和審查十九屆中央委員會的報告；審查十九屆中央紀律檢查委員會的工作報告；審議通過《中國共產黨章程（修正案）》；選舉二十屆中央委員會；選舉二十屆中央紀律檢查委員會。

此外，對於中共黨章修改，孫業禮指出，「黨的全國代表大會根據黨的理論創新和實踐發展的需要對黨章進行修改，是我們黨的一個慣例。現行黨章是黨的十二大修改制定的。黨的十三大以來的歷次黨的全國代表大會，都對黨章作了適當修改。」

他進一步稱，「今年1月，在黨中央就黨的二十大報告議題征求意見過程中，各地區各部門普遍建議黨的二十大根據黨的理論創新和實踐發展、根據形勢任務發展變化，對黨章作適當修改。今年5月，黨中央發出通知，就黨章修改工作向各地區各部門征求意見。各地區各部門向黨中央提交了書面報告，一致讚成黨的二十大對黨章作適當修改，並提出了修改意見和建議。還有一些黨內老同志、普通黨員給黨中央有關部門寫信，提出修改黨章的建議。」

孫業禮表示，在綜合各方面意見的基礎上，中央政治局會議研究決定對黨章進行適當修改，成立黨章修改小組，強調這次修改黨章工作，要把黨的二十大報告確立的重大理論觀點和重大戰略思想寫入黨章，努力使修改後的黨章充分體現馬克思主義中國化時代化最新成果，充分體現黨的十九大以來黨中央提出的治國理政新理念新思想新戰略，充分體現黨的工作和黨的建設的新鮮經驗，以適應新形勢新任務對黨的工作和黨的建設提出的新要求。

他強調，黨章修改小組認真落實黨中央要求，深入研究各地區各部門意見，提出黨章修改方案，報經中央政治局常委會會議和中央政治局會議審議後，形成黨章修正案稿，8月4日與黨的二十大報告稿一同印發黨內一定範圍征求意見。之後，黨章修改小組根據各方面意見進行了認真修改，中央政治局常委會會議、中央政治局會議先後審議黨章修正案稿。在集中全黨智慧基礎上，經過黨的十九屆七中全會討論通過，形成了提請黨的二十大審議的黨章修正案。

另外，黨的二十大閉幕後，將召開黨的二十屆一中全會和二十屆中央紀律檢查委員會第一次全體會議，選舉產生新一屆中央領導機構和中央紀律檢查委員會領導機構。黨的二十屆一中全會結束後，新一屆中央政治局常委將同中外記者見面。

▼ 發言人孫業禮。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 二十大發佈會、2022.10.15 。（圖／記者任以芳攝）

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