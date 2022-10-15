LIVE／中共二十大記者會今日下午4時30分召開　中外記者視訊提問

記者鄭思楠、任以芳／北京－台北連線報導

中國共產黨第二十次全國代表大會16日開幕，依照慣例，前一日舉行記者會介紹準備工作情況和大會相關議題。根據「黨的二十大新聞中心官方微博」指出，中共二十大新聞發言人於15日下午4時30分在北京人民大會堂舉行新聞發布會。此外，依照5年前十九大發佈會模式，對於新一屆中央政治局常委與中外記者見面確切時間也可能於今日公佈。

▲中共二十大新聞發佈會，採取三地連線舉行中外記者會。（圖／記者任以芳攝）

據悉，新聞發布會在北京新世紀日航飯店三層世紀廳設分會場，記者在分會場參會。《東森新媒體ETtoday》記者直擊三樓現場佈置，還是比照大陸這三年「兩會」模式，採取遠端視訊，大約可容納190位記者席。

日航酒店分會場前面有兩塊大螢幕，兩台直播攝影機。發佈會主會場座位安排是一名主持人、七名發佈人，分會場的中外媒體記者將隔屏向二十大新聞發言人提問。

中國共產黨第二十次全國代表大會將於16日上午10時在北京人民大會堂開幕。本次大會的議程預計是，中共總書記習近平代表第十九屆中央委員會向大會作工作報告，修改《中國共產黨章程》，選舉第二十屆中央委員會和第二十屆中央紀律檢查委員會。大會閉幕後將召開中共二十屆一中全會，由第二十屆中央委員會選舉產生中央委員會總書記、中央政治局、中央政治局常務委員會、中央書記處、中央軍事委員會、並批准任命中央紀律檢查委員會。

▲中共二十大於今日下午4點30分舉行新聞發佈會。（圖／記者任以芳攝）

從二十大黨代表組成及成員來看，成員共2296人，由大陸38個選舉單位產生，包含31個省市、3個中央機關（中央和國家機關、中央金融系統、中央企業系統）、港、澳工委代表、台灣省籍代表及解放軍和武警部隊，平均年齡為52.2歲，45歲以下的共有434人，佔比18.9％。