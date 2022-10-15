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大陸何時開放？　二十大發言人大讚「動態清零」：堅持就是勝利

▲▼ 二十大發佈會、2022.10.15 。（圖／記者任以芳攝）

▲中共二十大首場記者會15日下午舉行 。（圖／記者任以芳攝）

記者鄭思楠／綜合報導

中共二十大新聞發言人於今日（15日）下午4時半，在北京人民大會堂舉行新聞發布會。對於動態清零政策，新聞發言人孫業禮強調，「正是因為堅持動態清零，才保證了極低的感染率、病亡率。如果算總帳，我們的防疫措施是最經濟的、效果最好的。」他也喊話，堅持就是勝利！

記者會上，新加坡亞洲新聞台記者提問，自新冠疫情發生以來已有近3年的時間，世衛組織也指出新冠病毒大流行結束「在望」。目前世界其他國家已經選擇開放，中國仍堅定不移地貫徹「動態清零」方針。中國是否擔心在經濟面臨挑戰時會被孤立？哪些因素有利於中國放寬部分措施並進一步開放？

對此，孫業禮回答，「這場世紀疫情給世界各國經濟發展和人民生活造成了很大衝擊，我們大家都希望疫情早日結束。但是，我們看到的是疫情仍然存在，這是必須面對的現實。疫情發生以來，中國始終堅持人民至上、生命至上，把人民生命安全和身體健康放在第一位，這是我們一切防控舉措的根本出發點和落腳點。」

他指出，「動態清零」是立足中國國情、遵循科學規律制定的防疫方針，核心是快速反應、精準防控，力求以最低社會成本、在最短時間內控制住疫情，最大限度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少對經濟社會發展和群眾正常生活的影響。

孫業禮直言，「我國是人口大國，老齡人口多，地區發展不平衡，醫療資源總量相對不足。正是因為堅持動態清零，才保證了極低的感染率、病亡率。正是因為堅持動態清零，堅持疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全，才保持了經濟社會持續穩定運行。如果算總帳，我們的防疫措施是最經濟的、效果最好的。」

他強調，「按照動態清零的總方針，我們不斷完善疫情防控的具體措施。隨著疫情形勢的變化和對病毒認識的深化，已經先後公佈了九版疫情防控方案，我們的防控策略和舉措會越來越科學、越來越精準、越來越有效，統籌疫情防控和經濟社會發展的水準也會越來越高。」

最後，孫業禮喊話，「我們堅信，曙光就在前頭，堅持就是勝利。」

據悉，中共二十大明早（16日）上午10時開幕，下周六（22日）閉幕，為期7天。大會主要議程是：聽取和審查十九屆中央委員會的報告；審查十九屆中央紀律檢查委員會的工作報告；審議通過《中國共產黨章程（修正案）》；選舉二十屆中央委員會；選舉二十屆中央紀律檢查委員會。二十大閉幕後，將召開中共二十屆一中全會。一中全會結束後，新一屆中央政治局常委將同中外記者見面。

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