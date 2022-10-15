　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中共二十大明開幕！　期間舉行5場記者招待會、5場集體採訪

▲▼ 二十大新聞發佈會分會場、日航酒店 。（圖／記者任以芳攝）

▲中共二十大新聞中新設在新世紀日航飯店 。（圖／記者任以芳攝）

記者鄭思楠／綜合報導

中共二十大新聞中心15日宣布，將舉辦5場記者招待會、5場集體採訪活動，其中包括中共發改委、中央紀委國家監委、中組部、中央政法委、外交部等負責人均將出席記者招待會。集體採訪方面，由大陸各省中共黨代表團、中央和國家機關黨代表團等的發言人出席。

據中共二十大新聞中心宣布，5場記者招待會，分別是一，發展改革委負責人出席；二，中央紀委國家監委、中央組織部、中央政策研究室負責人出席；三，中央政法委、最高法院、最高檢察院、公安部、司法部負責人出席；四，生態環境部負責人出席；五，中央對外聯絡部、外交部負責人出席。

集體採訪方面，5場活動將有北京、天津、河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南、重慶、四川、貴州、雲南、西藏、陝西、甘肅、青海、寧夏、新疆等31個省市區的黨代表團新聞發言人出席，但沒有安排港澳及「台灣省籍」代表團。

另外，中共二十大的中央和國家機關、中央金融系統、中央企業系統（在京）代表團新聞發言人也將參加集體採訪活動。

公告顯示，上述記者會活動具體時間、主題、發佈人另行通知。

►Jo Malone超低價快搶！英國梨與小蒼蘭、藍風鈴通通有

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
北京急了！金融時報：習近平將在20大警告美國　勿干預台灣問題
快訊／「尼莎」颱風生成　氣象局16:00發布海上警報
快訊／颱風「尼莎」生成！　共伴效應炸3天雨
快訊／女直播去年公開挨打影片　今陳屍消波塊
4歲蔡桃貴每天超焦慮！二伯心疼：本來覺得他很獨立　原因掀共鳴
快訊／雨彈狂炸！　北市2區大豪雨特報
快訊／台中知名大學2學生喝到斷片送醫！　20歲女橫躺球場
快訊／《原子少年》小孩爆情緒不穩！　退團前最後活動取消
13歲男染疫重症！　肺炎併呼吸窘迫「還爆胃出血」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中共二十大明開幕！　期間舉行5場記者招待會、5場集體採訪

丈夫偷吃被離婚！親子鑑定抓包「老婆也出軌」 　狗血劇情網酸爆

剛發出「不自殺聲明」！商人蔡雲峰墜樓亡　死前實名檢舉公安高官

美女大學助教遭爆「當小三上位」　床上自拍示威把正宮氣到落胎

中共二十大搶先看　代表推選確立習近平第三任期黨內領軍人物

保守網美「裸舞求抖內」影片瘋傳！　本尊怒：你這畜生全家都死

喝機器人泡茶！二十大黑科技媒體區　直擊記者「提前2天緊急閉環」

61歲男心跳停止！醫護「連續搶救1小時」　從死神手中搶回一命

OL拒絕加班遭公司開除　怒上網爆料反被告「判賠6.6萬」

2寶媽「憑空多出11歲女兒」　一查夫偷吃保姆…名下財產全給她

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！

羅志祥「人要往前看」有聯絡愷樂　和周揚青還是朋友：會聊天

聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

職棒假球案主謀蔡政宜參選　劉仕傑號召：球迷一起抵制

退休老師忍酷熱不裝冷氣　捐出2700萬蓋14座橋！

蘇志燮25歲和洪真慶相親　再提此事「記憶全喪失」

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

中共二十大明開幕！　期間舉行5場記者招待會、5場集體採訪

丈夫偷吃被離婚！親子鑑定抓包「老婆也出軌」 　狗血劇情網酸爆

剛發出「不自殺聲明」！商人蔡雲峰墜樓亡　死前實名檢舉公安高官

美女大學助教遭爆「當小三上位」　床上自拍示威把正宮氣到落胎

中共二十大搶先看　代表推選確立習近平第三任期黨內領軍人物

保守網美「裸舞求抖內」影片瘋傳！　本尊怒：你這畜生全家都死

喝機器人泡茶！二十大黑科技媒體區　直擊記者「提前2天緊急閉環」

61歲男心跳停止！醫護「連續搶救1小時」　從死神手中搶回一命

OL拒絕加班遭公司開除　怒上網爆料反被告「判賠6.6萬」

2寶媽「憑空多出11歲女兒」　一查夫偷吃保姆…名下財產全給她

雲林滷肉飯節登場　千人齊聚綠色隧道...大啖神級滷肉飯

台中唯美極致黑可頌專門店　暗黑系肉桂捲奶白糖霜層次豐富

鳳梨女友求激戰「你到底行不行」！他吐硬漢心聲…網一看恩愛照：被榨乾了

5星酒店辦婚宴！每桌18999元吃波士頓龍蝦　慘變蟑螂宴40人吐瀉

快訊／「尼莎」颱風生成　氣象局16:00發布海上警報！

賴清德稱「汐東捷運林佳龍有功」　侯友宜反嗆：中央趕快核定吧！

台灣大車隊5星級服務獲肯定　台北、高雄市府雙雙頒給計程車評鑑首獎

快訊／颱風「尼莎」生成　氣象局將發海警！共伴效應炸3天雨

快訊／馬國女大生遇害！《17LIVE》首發聲明　曝開播一個月實況

大陸導演邀白冰冰演古裝！開出2000萬片酬...結局哭了

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

大陸熱門新聞

美女大學助教遭爆「當小三上位」　把正宮逼落胎

網美裸舞求抖內影片瘋傳！本尊怒：你這畜生

檢舉公安高官發出不自殺聲明！商人蔡雲峰墜樓亡

2寶媽「多出11歲女兒」　一查夫偷吃

61歲男心跳停止！醫護搶救1小時救回一命

丈夫偷吃被離婚！親子鑑定抓包老婆也出軌

OL拒加班遭開除　上網爆料反判賠

喝機器人泡茶！二十大黑科技媒體區

香港民政署女主任　激戰男友性愛片外流

網美穿白T濕身直播　「沒一個男人跑得掉」

中共二十大搶先看 代表推選確立習近平第三任期黨內領軍人物

駕殲-20空訓「兩次擊落」金頭盔飛行員：飛到後半腦袋都要當機了

網美直播「人體排字」200秒　慘遭玻璃反射出賣

中國花瓶拍賣場上估值6.1萬 成交價飆3885倍「估價師直接被解僱」

更多熱門

相關新聞

習近平續任　台灣應「親美和中」

習近平續任　台灣應「親美和中」

中國崛起，對美的全球霸權地位固然充滿「威脅論」挑戰；但若兩國能夠捐棄成見，辯證融合「中國特殊國情」及「西方普世價值」的對話，這對全球將帶來正面的「和平論」機遇。台灣也應從中學習到中美既競爭又合作關係中，應採「親美和中」均衡雙戰略，方是自存自處之道。

諸國步入失落時代　中國成霸主

諸國步入失落時代　中國成霸主

習近平與黨外人士座談　強調「發揚民主」

習近平與黨外人士座談　強調「發揚民主」

聯合國緊急會議譴責俄佔烏領土 陸副代表耿爽投棄權票籲：和平對話

聯合國緊急會議譴責俄佔烏領土 陸副代表耿爽投棄權票籲：和平對話

美點名中俄為國安首要挑戰　未來10年是關鍵

美點名中俄為國安首要挑戰　未來10年是關鍵

關鍵字：

中共20大2022年習近平中國

讀者迴響

熱門新聞

即／國3北上81.5公里16車撞一團！全線封閉中

健身網紅驟逝享年36歲！「自己叫救護車」送醫不治

19歲港女陳屍龍山寺！　監視器拍下死前25分鐘

網嚇傻！林志穎車禍「帥臉完全恢復」慶48歲生日

她罹患「乳癌、大腸癌」！愛吃3食物　醫嘆：不改早晚得肝癌

《哈利波特》海格逝世！享壽72歲

羅友志爆罵拔麥走人！中天主播當場哭了

峮峮11年前MV畫面被挖！　「長髮學生妹超青澀」掀討論

66歲房客阿北「4天沒出門」　女房東看監視器心酸

瘦子深夜突開罵！爆粗口挺同志

人妻新婚9天就偷吃博士學長　綠夫崩潰：他還來吃喜宴

日本開車禁1舉動「台人超常做」　罰10萬or關6個月

林志穎車禍隔2個月「喜曬全家慶生照」！

忘記自己長大　7KG貓肉壓扁小白

莉婭穿內衣褲被拍「炸出半球」裸肚現形！

更多

最夯影音

更多
台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過
2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！

2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！

羅志祥「人要往前看」有聯絡愷樂　和周揚青還是朋友：會聊天

羅志祥「人要往前看」有聯絡愷樂　和周揚青還是朋友：會聊天

聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面