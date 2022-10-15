中共二十大明開幕！　期間舉行5場記者招待會、5場集體採訪

▲中共二十大新聞中新設在新世紀日航飯店 。（圖／記者任以芳攝）

記者鄭思楠／綜合報導

中共二十大新聞中心15日宣布，將舉辦5場記者招待會、5場集體採訪活動，其中包括中共發改委、中央紀委國家監委、中組部、中央政法委、外交部等負責人均將出席記者招待會。集體採訪方面，由大陸各省中共黨代表團、中央和國家機關黨代表團等的發言人出席。

據中共二十大新聞中心宣布，5場記者招待會，分別是一，發展改革委負責人出席；二，中央紀委國家監委、中央組織部、中央政策研究室負責人出席；三，中央政法委、最高法院、最高檢察院、公安部、司法部負責人出席；四，生態環境部負責人出席；五，中央對外聯絡部、外交部負責人出席。

集體採訪方面，5場活動將有北京、天津、河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南、重慶、四川、貴州、雲南、西藏、陝西、甘肅、青海、寧夏、新疆等31個省市區的黨代表團新聞發言人出席，但沒有安排港澳及「台灣省籍」代表團。

另外，中共二十大的中央和國家機關、中央金融系統、中央企業系統（在京）代表團新聞發言人也將參加集體採訪活動。

公告顯示，上述記者會活動具體時間、主題、發佈人另行通知。