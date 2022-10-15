桃竹苗地區大客車駕駛員擴大徵才　15日媒合98人

▲桃竹苗地區大客車駕駛員徵才。（圖／中壢監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為協助客運業者延攬及培育營業大客車駕駛人才，鼓勵民眾投入營業大客車駕駛員工作，公路總局新竹區監理所15日在桃園客運總公司舉辦「大客車駕駛擴大徵才穩定就業留才」招募活動，現場邀集9家客運業者進行徵才，全日順利媒合98人加入駕駛行列。

新竹區監理所所長吳季娟表示，交通部公路總局積極協助客運業者改善人力缺口，從攬才、育才及留才等3方面協助業者解決缺員問題，以適應後疫情時代的旅運需求，補足司機人力缺口，健全運輸市場。

▲新竹區監理所所長吳季娟表示，公路總局積極協助客運業者改善人力缺口。（圖／中壢監理站提供）

凡自今年8月20日至12月31日止，受僱擔任駕駛前半年內未擔任大客車駕駛員，符合「公路總局擴大徵才穩定就業留才方案補助要點」資格，且完成受訓並到職滿3個月者，即可獲得公路總局補助的駕駛訓練費用(小型車逕升大客車最高補助1萬4,500元、大貨車升大客車最高補助1萬3,500元)及訓練期間生活津貼(小型車逕升大客車最高補助4萬7,600元、大貨車升大客車最高補助2萬9,750元)，任職滿6個月及1年，還可再請領穩定就業獎勵金各3萬元。

上述補助合計最多可請領共計12萬2,100元，歡迎有求職意願或想轉換跑道的民眾，把握這次難得的機會。今日現場邀集9家客運業者進行徵才，包括桃園、中壢、亞通、國光、三重、台北、統聯、科技之星、金牌等，提供超過300個駕駛員職缺，並由國泰駕訓班、立青駕訓班、和昭駕訓班加入媒合工作，全日順利媒合98人加入駕駛行列。

新竹區監理所辦理本次擴大徵才活動，由交通部公路總局主任秘書林義勝、新竹區監理所所長吳季娟及桃園市公共汽車客運商業同業公會理事長任季男等帶領，共同為活動揭開序幕，現場氣氛熱絡。公路總局林義勝主任秘書致詞表示，目前疫情趨緩、國門也自13日起解封，相信民眾搭乘情況將持續回溫，希望藉由今日招募活動能發揮拋磚引玉的效果，幫助客運業者恢復疫情前的榮景。