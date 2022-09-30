新北捷運環狀線徵才了！薪水最高58K　 釋出230職缺

▲新北捷運。（圖／新北捷運工程局提供，下同）

記者崔至雲／新北報導

新北捷運公司徵才來了！新北捷運公司今（30）日再次公開辦理人才招募，共釋出230名職缺，試用期滿起薪35K，最高可達58K。職缺包含營運、維修及經管等各類人力。報名時間自即日起至10月12日中午12時截止收件，報名方式以電子郵件受理，有興趣的民眾可至招募官網公告查詢。

新北捷運公司指出，新北市積極推動軌道建設，除了目前已經營運的淡海輕軌綠山線及藍海線，預計於今年底完工通車的安坑輕軌，人力招募已於日前全數到位，在完成教育訓練後即可迎接通車的到來，而因應未來新北環狀線接管與現有營運業務持續推動，再次公開辦理人才招募。

捷運公司說明，這次招募共釋出230名職缺，試用期滿起薪35K，最高可達58K。職缺包含營運、維修及經管等各類人力。報名時間自即日起至10月12日中午12時截止收件，報名方式以電子郵件受理，詳細招募資料請詳閱官網公告，歡迎在地居民或具軌道交通業熱情的新血加入新北捷運公司的團隊。

新北捷運公司表示，甄試程序分為二階段，第一階段「報名資料書面審查」、第二階段「筆試、心理測驗及面試」，招募資格條件依應試類科有所不同，學歷要求亦視應試類科而定。

為厚植未來中運量系統之技術營運能力，並因應未來新北市三環六線之營運目標，新北捷運公司本次提供大量職缺，工作環境穩定，現在就是進入軌道產業的最佳時機。

招募甄試簡章及報名方式請至「新北大眾捷運公司」官網www.ntmetro.com.tw，或至「新北捷運X淡海輕軌」官方粉絲團查詢，招募報名方式限以電子郵件通信受理，即日起至111年10月12日（三）中午12時截止收件，歡迎對軌道業有熱情的民眾報名參加。



