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新加坡男女在KTV連結！他拍下「裸露搖動」噴血影片　恐觸法被關

▲▼新加坡一名男子在KTV包廂疑似被拍到與女伴進行連結。（圖／翻攝自Instagram@sgfollowsall）

▲新加坡一名男子在KTV包廂疑似被拍到與女伴進行連結。（圖／翻攝自Instagram@sgfollowsall）

記者羅翊宬／綜合報導

KTV包廂內燈光昏暗，在一陣酒酣耳熱之際、以及豪放嗨歌的加持下，往往會有按耐不住小頭的男性想要發展「超自然」的關係，不過這在新加坡恐會觸犯法律。某位民眾在樟宜機場附近的某俱樂部KTV拍下疑似情侶交歡的畫面後上傳社群網路，律師受訪時坦言此舉恐觸犯刑責。

根據《東方日報》，一名民眾透露自己曾於9日在新加坡樟宜國防服務人員消閒與鄉村俱樂部的KTV親眼目睹驚人舉動，一名男子在昏暗的KTV包廂內將褲子拉下至大腿，他露出迷人翹臀、彎著腰，疑似正在和另一名女子進行激情釋放、前後搖動的「歡樂連結」。

該名民眾看到如此不雅、教壞孩子的一幕，氣得拿起手機隔著玻璃門拍下影片，之後透過社群平台上傳至網路。拍攝者抱怨，由於該間KTV緊鄰保齡球館，不時會有公眾甚至孩童經過，認為男子行徑相當大膽且不雅。

不過拍攝民眾也透露，當他再度返回該間KTV包廂時，發現房間方才進行歡樂搖擺連動的男子正在和女伴唱歌，好似稍早的歡愉時光什麼也沒有發生。

俱樂部得知該件事後，嚴正聲明表示未來絕不允許類似事件在俱樂部的任何一處角落發生。目前該間俱樂部正在評估事態的嚴重性，必要時將委由公家單位處理。

不過當地律師蕭錦耀受訪時卻認為，這件公然猥褻、以及偷拍性愛影像案恐牽涉嚴重的法律層面問題，「KTV包廂其實屬於公共場合，一般大眾在公共場合裸露私密部位已經觸法，即便雙方已將房門關上。就算在家，只要外人看到私密處也能算是違法。且更為極端的是，當家人開門時剛好有鄰居經過，同樣也算違法。」

蕭錦耀也提到，雖然裸露上半身或只穿一條內褲可能還不至於到觸法的程度，但一旦裸露私密處則會觸犯擾亂與滋擾公共秩序等法令，重犯者恐被處以2000元新幣，或3個月以內的徒刑；至於拍攝、上傳不雅影片者，將面臨罰款或2年徒刑。

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