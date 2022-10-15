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馬國女大生魂斷台灣！　台攝影師挺死刑「殺人伏法天經地義」

▲▼北市兇殺！男疑殺女友逃回鶯歌輕生　母發現送醫意外揭真相。（圖／記者黃宥寧攝）

▲蔡姓女大生在士林租屋處遭陳男勒斃，身旁親友聽聞噩耗都悲痛不已。（圖／記者黃宥寧攝）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞24歲蔡姓女大生遭勒斃，家屬14日抵台處理後事。曾與他合作的台灣攝影師聞訊深感痛心，更直言「安息吧，希望台灣能夠還妳一份『公道』……我支持死刑」、「殺人凶手必須伏法，這是天經地義」。

中國報報導，台灣攝影師阿北不久前才與蔡姓女大生合作，為對方拍攝一系列作品，但沒想到卻是最後遺作。他透過社群平台發文表示，「妳去當天使了，是很漂亮的天使」、「在天上也要繼續跳妳喜歡的舞喲」。

阿北在文中表態支持死刑，並在接受中國報採訪時提到，「希望台灣能夠還她一個公道，殺人凶手必須伏法，這是天經地義」。

▲蔡姓女大生友人透露，死者生前才表示想要拍更好看的照片，不太可能有求死念頭。（圖／翻攝自當事人IG）

蔡女來自雪蘭莪州沙登，獲得保送推薦才赴台攻讀銘傳大學廣告暨策略行銷學系，平時兼職當外拍模特兒，透過IG結識30歲陳男。陳男涉嫌13日在蔡女於士林的租屋處將她勒斃，做案後回到自己在鶯歌的租屋處吞藥試圖輕生，經洗胃搶救後回穩。

陳男向警方表示，他和蔡女一週前認識，2人迅速開始交往，但蔡女精神狀況不佳想輕生，不斷求他幫忙，他才會徒手將蔡女勒斃，強調自己是「加工協助」，陳男昨從加護病房轉治觀察室，但稱身體不適無法做筆錄。

蔡女家屬14日抵達台灣處理後事，蔡爸爸激動表示，女兒來台讀書都要畢業了，卻遇到這種事，「不管誰對誰錯，動手就是不對」、「殺人就是錯！請台灣政府還我一個公道」，更稱這些案件在馬來西亞「已經傳得很厲害了」，「台灣的法律要好好處理！」

►這不是第一次！　「馬來西亞女大生」家屬來台討公道：殺人就是錯
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